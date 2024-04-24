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İngiltere'nin en prestijli sanat ödüllerinden Turner Ödülü için kısa liste açıklandı. 40'ıncı yıldönümünü kutlayan ödül için dört isim seçildi.

Ödüle aday gösterilen sanatçıların eserleri 25 Eylül'den itibaren Londra'daki Tate Britain galerisinde sergilenecek.

Adayların her biri 10 bin sterlin değerinde para ödülü alırken; 3 Aralık'ta açıklanacak olan kazanana 25 bin sterlin verilecek.

Turner Ödülü jüri başkanı Alex Farquharson, sanatçılarla ilgili olarak, "Çağdaş sanatın bizi nasıl büyüleyebildiğini, şaşırtabildiğini ve duygulandırabildiğini ve çoğu zaman en ince ayrıntılar aracılığıyla karmaşık kimlikler ve anılardan nasıl güçlü bir şekilde söz edebildiğini gösteriyorlar" dedi.

Kısa listeye alınan sanatçılar ve işleri şöyle:

Pio Abad

Çalışmalarını Londra'da sürdüren 40 yaşındaki sanatçı, sömürgecilik tarihini ve ebeveynlerinin otoriter bir rejime karşı mücadele ettiği Filipinler'de büyüdüğü dönemleri ele alıyor.

"Karanlıkta Oturan Kişiye" adlı sergisinin başlığı, Mark Twain'in 1901 tarihli, emperyalizmi eleştiren aynı adlı makalesine gönderme yapıyor.

Oxford'daki Ashmolean Müzesi'ndeki sergisinde jüriye göre "müzelere soru sormak" amacıyla bir araya getirilen çizimler, gravürler ve heykeller yer alıyordu.

Jasleen Kaur

Kaur, aile fotoğrafları, bir halı, dev bir dantelle kaplı klasik bir Ford Escort, İskoçya'nın popüler gazlı içeceği Irn-Bru, kinetik el zillerini içeren ve Glasgow'da sergilenen Alter Altar at Tramway sergisindeki işleriyle kısa listeye dahil edildi.

Londra'da yaşayan 37 yaşındaki sanatçı, daha önce Victoria ve Albert Müzesi'nde popüler Hint sinemasını inceleyerek çalışmalarını sergilemişti.

Delaine Le Bas

İngiltere doğumlu Le Bas, Incipit Vita Nova - İşte Yeni Hayat Başlıyor/ Yeni Bir Hayat Başlıyor adlı sergisiyle ödüle aday gösterildi. Avusturya'nın Viyana kentindeki Secession sanat enstitüsünde sergilenen işlerde tiyatro kostümleri ve heykellerin yanı sıra asılmış renkli kumaşlar kullanılıyor.

58 yaşındaki sanatçı, büyükannesinin ölümünden ve Roma halkının tarihinden ilham almış.

Jüri, "serginin enerjisi ve yakınlığının yanında kaos zamanlarında sanat yapmanın güçlü ifadesinden etkilendiklerini" söylüyor.

Claudette Johnson

İngiltere doğumlu Johnson, Londra'daki Presence ve New York'taki Drawn Out adlı kişisel sergileriyle ödüle aday gösterildi.

Siyah kadınların ve erkeklerin portrelerini pastel, guaj ve sulu boya kombinasyonuyla kullanan sanatçı, "özneleriyle empati ve samimiyet kurmayı sağlayan çizgi, renk, boşluk ve ölçeği hassas ve çarpıcı bir şekilde kullanımı" nedeniyle jüri tarafından övgüyle karşılandı.