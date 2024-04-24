Turner Ödülü için kısa liste açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Turner Ödülü için kısa liste açıklandı

Turner Ödülü için kısa liste açıklandı

İngiltere'nin en prestijli sanat ödüllerinden Turner Ödülü için kısa liste açıklandı. Ödüle aday gösterilen dört sanatçının eserleri Londra'daki Tate Britain galerisinde sergilenecek. Adaylara 10 bin sterlin değerinde para ödülü verilecekken, kazanan sanatçıya 25 bin sterlin verilecek. Jüri, aday gösterilen sanatçıların çağdaş sanatın büyüleyici ve duygusal gücünü gösterdiğini belirtti. Kısa listeye alınan sanatçılar Pio Abad, Jasleen Kaur, Delaine Le Bas ve Claudette Johnson.

24.04.2024 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin en prestijli sanat ödüllerinden Turner Ödülü için kısa liste açıklandı. 40'ıncı yıldönümünü kutlayan ödül için dört isim seçildi.

Ödüle aday gösterilen sanatçıların eserleri 25 Eylül'den itibaren Londra'daki Tate Britain galerisinde sergilenecek.

Adayların her biri 10 bin sterlin değerinde para ödülü alırken; 3 Aralık'ta açıklanacak olan kazanana 25 bin sterlin verilecek.

Turner Ödülü jüri başkanı Alex Farquharson, sanatçılarla ilgili olarak, "Çağdaş sanatın bizi nasıl büyüleyebildiğini, şaşırtabildiğini ve duygulandırabildiğini ve çoğu zaman en ince ayrıntılar aracılığıyla karmaşık kimlikler ve anılardan nasıl güçlü bir şekilde söz edebildiğini gösteriyorlar" dedi.

Kısa listeye alınan sanatçılar ve işleri şöyle:

Pio Abad

Çalışmalarını Londra'da sürdüren 40 yaşındaki sanatçı, sömürgecilik tarihini ve ebeveynlerinin otoriter bir rejime karşı mücadele ettiği Filipinler'de büyüdüğü dönemleri ele alıyor.

"Karanlıkta Oturan Kişiye" adlı sergisinin başlığı, Mark Twain'in 1901 tarihli, emperyalizmi eleştiren aynı adlı makalesine gönderme yapıyor.

Oxford'daki Ashmolean Müzesi'ndeki sergisinde jüriye göre "müzelere soru sormak" amacıyla bir araya getirilen çizimler, gravürler ve heykeller yer alıyordu.

Jasleen Kaur

Kaur, aile fotoğrafları, bir halı, dev bir dantelle kaplı klasik bir Ford Escort, İskoçya'nın popüler gazlı içeceği Irn-Bru, kinetik el zillerini içeren ve Glasgow'da sergilenen Alter Altar at Tramway sergisindeki işleriyle kısa listeye dahil edildi.

Londra'da yaşayan 37 yaşındaki sanatçı, daha önce Victoria ve Albert Müzesi'nde popüler Hint sinemasını inceleyerek çalışmalarını sergilemişti.

Delaine Le Bas

İngiltere doğumlu Le Bas, Incipit Vita Nova - İşte Yeni Hayat Başlıyor/ Yeni Bir Hayat Başlıyor adlı sergisiyle ödüle aday gösterildi. Avusturya'nın Viyana kentindeki Secession sanat enstitüsünde sergilenen işlerde tiyatro kostümleri ve heykellerin yanı sıra asılmış renkli kumaşlar kullanılıyor.

58 yaşındaki sanatçı, büyükannesinin ölümünden ve Roma halkının tarihinden ilham almış.

Jüri, "serginin enerjisi ve yakınlığının yanında kaos zamanlarında sanat yapmanın güçlü ifadesinden etkilendiklerini" söylüyor.

Claudette Johnson

İngiltere doğumlu Johnson, Londra'daki Presence ve New York'taki Drawn Out adlı kişisel sergileriyle ödüle aday gösterildi.

Siyah kadınların ve erkeklerin portrelerini pastel, guaj ve sulu boya kombinasyonuyla kullanan sanatçı, "özneleriyle empati ve samimiyet kurmayı sağlayan çizgi, renk, boşluk ve ölçeği hassas ve çarpıcı bir şekilde kullanımı" nedeniyle jüri tarafından övgüyle karşılandı.

Kaynak: BBC

Sanat, Kültür Sanat, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Turner Ödülü için kısa liste açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan döner sorusuna esprili yanıt Kendisi de kahkaha attı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döner sorusuna esprili yanıt! Kendisi de kahkaha attı
16:21 DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
14:07 Erbakan: TBMM’deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bize davet gelmedi Erbakan: TBMM'deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bize davet gelmedi
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
15:59 Kadın taraftara sarılan İranlı kaleciye görülmemiş ceza Kadın taraftara sarılan İranlı kaleciye görülmemiş ceza
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
15:26 TFFHGD’den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki TFFHGD'den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
13:23 İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı
12:55 TikTok yetkilileri 2’nci kez TBMM’ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar TikTok yetkilileri 2'nci kez TBMM'ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 17:25:33. #1.12#
SON DAKİKA: Turner Ödülü için kısa liste açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement