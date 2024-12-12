tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç Suriye-Lübnan sınırında! İki yönlü göç dalgası başladı - Son Dakika
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tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç Suriye-Lübnan sınırında! İki yönlü göç dalgası başladı

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Suriye ve Lübnan sınırında hareketlilik devam ediyor. Yaşanan olayları tüm sıcaklığı ile ekranlara aktaran tv100 Muhabiri Sertaç Murat Koç, kapıda bir yoğunluğun olduğunu ve karşılıklı göç dalgası oluştuğunu söyledi.

12.12.2024 18:38  Güncelleme: 18:59
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Suriye ile Lübnan sınırında yaşanan sıcak olayları tv100 Muhabiri Sertaç Murat Koç, tüm sıcaklığı ile ekranlara aktarmaya devam ediyor.

"İKİ YÖNLÜ BİR GÖÇ DALGASI OLUŞTU"

Sertaç Murat Koç, Suriye ve Lübnan tarafında hareketlilik olduğunu ifade ederek, ''Kapıda bir yoğunluk var. Karşılıklı göç dalgası var. Bir de Suriye'den Şam'dan Lübnan'a geçmek isteyenler var yani iki yönlü bir göç dalgası oluştu. An itibariyle Kapı açık geçişler sürüyor. '' dedi.

SERTAÇ MURAT KOÇ, O DETAYA DİKKAT ÇEKTİ

Sertaç Murat Koç ayrıca bu noktanın önemli bir özelliği olduğunu belirterek, ''İsrail tankları Suriye'de birçok noktada içeri girmiş durumda ve başkent Şam'a Suriye'nin kalbine 20 -25 kilometre mesafede konuşlanmış durumdalar.'' ifadelerini kullandı.

tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç Suriye-Lübnan sınırında! İki yönlü göç dalgası başladı

Murat Koç, Politika, 3-sayfa, Lübnan, Suriye, tv100, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç Suriye-Lübnan sınırında! İki yönlü göç dalgası başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç Suriye-Lübnan sınırında! İki yönlü göç dalgası başladı - Son Dakika
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