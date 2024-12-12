Suriye ile Lübnan sınırında yaşanan sıcak olayları tv100 Muhabiri Sertaç Murat Koç, tüm sıcaklığı ile ekranlara aktarmaya devam ediyor.
Sertaç Murat Koç, Suriye ve Lübnan tarafında hareketlilik olduğunu ifade ederek, ''Kapıda bir yoğunluk var. Karşılıklı göç dalgası var. Bir de Suriye'den Şam'dan Lübnan'a geçmek isteyenler var yani iki yönlü bir göç dalgası oluştu. An itibariyle Kapı açık geçişler sürüyor. '' dedi.
Sertaç Murat Koç ayrıca bu noktanın önemli bir özelliği olduğunu belirterek, ''İsrail tankları Suriye'de birçok noktada içeri girmiş durumda ve başkent Şam'a Suriye'nin kalbine 20 -25 kilometre mesafede konuşlanmış durumdalar.'' ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç Suriye-Lübnan sınırında! İki yönlü göç dalgası başladı - Son Dakika
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