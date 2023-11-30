Üçgen yüzlü aile, uzaylı olduklarına inanmaya başladı

Gizemli hastalıktan dolayı üçgen şeklinde yüze sahip olan aile uzaylı olduklarına inanmaya başladı.

Yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyleşişmiş ve şekilsiz yüzlerle sahip olmalarından dolayı çevredekiler kendilerine uzaylı ismi verdi.

12 kardeşten sadece beşi, geniş gözlere, aşırı büyümüş elmacık kemiklere, burun çarpıklıkları ve kötü dişlere sahipten diğer kardeşlerin herhangi bir anormal durumu bulunmuyor.

Sağlık uzmanları, Isaias, Graciosa, Preciosa, Antonio ve Miguelina Bautista'daki tuhaf semptomları neyin tetiklediği konusunda araştırmalarını sürdürüyor.

Yaşadıkları durumdan dolayı dalga konusu olduklarını söyleyen kardeşlerden Isaias, çocukluklarından beri kendilerine uzaylı lakabı takıldığını ve zamanla uzaylı olduklarına inanmaya başladıklarını söyledi.

Dominik Cumhuriyeti' yaşayan, kardeşlerde yüz bozukluklarının yanı sıra baş ağrısı, nefes almada zorluk, baş dönmesi ve vücut ağrıları da görülüyor.

İşe son derece ihtiyaç duymalarına rağmen, işverenlerin görünümlerinden dolayı onlara ayrımcılık yapması nedeniyle iş bulmakta zorlanıyorlar. Ayrıca sağlık görevlilerinin leontiazis olduğundan şüphelendiği ancak onlara kesin bir cevap veremedikleri durumlarına tanı koymakta da zorlandılar.

Aslan yüzü sendromu olarak da adlandırılan leontiyaz, kafatası ve yüz kemiklerinin aşırı büyümesi sonucu aslan benzeri bir görünüme yol açan bir durumdur. Nörolog Dr Franly Vazquez bunu "dünya çapında 40'tan az vakanın bildirildiği çok nadir bir hastalık" olarak tanımlıyor.