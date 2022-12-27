12 eşi olan adamdan eşleri hakkında hayli ilginç doğum kontrol hapı kararı - Son Dakika
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12 eşi olan adamdan eşleri hakkında hayli ilginç doğum kontrol hapı kararı

27.12.2022 10:03
12 eşi olan adamdan eşleri hakkında hayli ilginç doğum kontrol hapı kararı

Uganda'da yaşayan ve 12 kadınla evli olan Musa Hasahya'nın bugüne kadar 102 çocuğu ve 568 torunu oldu. Artık yeni çocuk sahibi olmaya tahammül edemeyeceğini belirten Musa Hasahya, tüm eşlerine doğum kontrol hapı kullanma zorunluluğu getirdi.

Uganda'nın Bugisa şehrinde 12 yatak odalı bir evde yaşayan Musa Hasahya adlı adam, 1971 yılında 16 yaşında ilk eşi Hanife ile evlendi ve iki yıl sonra bir kız çocuğu dünyaya geldi. Daha sonra evliliklerine devam eden Hasahya 12 kişiyle evlendikten sonra 102 çocuk yaptı. Bu çocuklarının da evlenmesi sonucunda 568 torunu oldu.

12 eşi olan adamdan eşleri hakkında hayli ilginç doğum kontrol hapı kararı

ARTIK PES ETTİ

Çocuklarına ve torunlarına yetişememesi nedeniyle radikal bir karar alan Musa Hasahya, 12 eşine birden doğum kontrol hapı kullanma zorunluluğu getirdi. Hasahya, hap kullanmak istemeyen eşleri ile ise birlikte olmayacağını dile getirdi.

12 eşi olan adamdan eşleri hakkında hayli ilginç doğum kontrol hapı kararı

"İMKANIM OLDUĞU İÇİN AİLEMİ GENİŞLETTİM"

Hakkındaki sert eleştirilere de yanıt veren Hasahya, "Ben bu köyün muhtarıyım. Toprağım ve imkanlarım var. İmkanlarım olduğu için de ailemi genişletmeye karar verdim. Ama bundan sonrası olmayacak" dedi.

12 eşi olan adamdan eşleri hakkında hayli ilginç doğum kontrol hapı kararı
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