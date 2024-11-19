Ukrayna, ABD'den Tedarik Edilen ATACMS Füzeleri ile Rus Topraklarına Saldırdı - Son Dakika
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Dünya

Ukrayna, ABD'den Tedarik Edilen ATACMS Füzeleri ile Rus Topraklarına Saldırdı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın ABD'den tedarik edilen uzun menzilli ATACMS füzeleri ile Rus topraklarına saldırdığını duyurdu. Hava savunma sistemlerinin 6 füzeden 5'ini düşürdüğü, birinin Bryansk bölgesindeki askeri bir tesis bölgesine düştüğü bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de saldırının uzun menzilli ABD silahlarıyla gerçekleştirildiğini doğruladı. Öte yandan saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

19.11.2024 21:50
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ukrayna'nın Rus topraklarına ABD'den tedarik edilen uzun menzilli ATACMS füzeleri ile saldırdığı duyuruldu.

Hava savunma sistemlerinin fırlatılan 6 füzeden 5'ini düşürdüğü kaydedilen açıklamada füzelerden birinin enkazının Bryansk bölgesinde yer alan askeri bir tesis bölgesine düştüğü bildirildi. Hedef alınan söz konusu askeri tesis, Ukrayna sınırına yaklaşık 115 kilometrelik uzaklıkta bulunuyor.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırının görüntüleri de ortaya çıktı.

ZELENSKIY: UKRAYNA UZUN MENZİLLİ SİLAHLARA SAHİP VE BUNLARI KULLANACAK

Saldırının uzun menzilli ABD silahlarıyla gerçekleştirildiğini doğrulayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Gereksiz detaylara girmeyeceğim fakat Ukrayna, uzun menzilli silahlara sahip ve bunları kullanacak." dedi. Zelenskiy, sözlerine şu şekilde devam etti: "Kendi üretimi olan uzun menzilli insansız hava araçları var. Artık uzun menzilli Neptün füzemiz var. Artık ATACMS füzelerimiz var. Bunların hepsini kullanacağız"

BATI'DAN UZUN MENZİLLİ FÜZE İZNİ

ABD yönetimi, uzun süren tartışmalar sonrasında geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın uzun menzilli füze kullanma talebine onay verdi. Washington'ın bu adımı sonrasında, İngiltere'nin de Ukrayna'ya Rusya içindeki hedeflere karşı kullanılmak üzere "Storm Shadow" füzeleri tedarik etmesi bekleniyor.

3. DÜNYA SAVAŞI UYARISI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce "Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırmasına izin verilmesinin NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa katılması anlamına geleceği" yönünde açıklama yapmıştı.

PUTIN'DEN KRİTİK İMZA

Putin, söz konusu açıklamasının ardından ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması durumunda buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrine imza attı.

    ATACMS NEDİR?

    Süpersonik bir taktik balistik füze türü olan ATACMS, ABD savunma şirketi Ling-Temco-Vought (LTV) ve F-35 savaş jetlerini de üreten Lockheed Martin tarafından tasarlandı. ATACMS füzeleri katı yakıt kullanıyor. 4 metre uzunluğunda ve 610 mm çapında, en uzun menzili 300 kilometreye kadar çıkıyor. Füzeyi Ukrayna için önemli kılan da bu menzilleri. Her ATACMS füzesinin maliyeti yaklaşık 1,5 milyon dolar.

    ATACMS katı roket itici ile beslenir ve yüksek hız ve yüksek açıyla geri dönmeden önce atmosfere doğru balistik bir yol izler, bu da onları engellemeyi zorlaştırır. İki farklı tipte savaş başlığı taşıyacak şekilde yapılandırılabiliyorlar. Birincisi, geniş bir alanda daha hafif zırhlı birimleri yok etmek için tasarlanmış yüzlerce bombacıkla donatılmış bir kümeden oluşuyor. Bunlara park edilmiş uçaklar, hava savunmaları ve asker yoğunlukları dahil olabiliyor.

    Ukrayna, ABD\'den Tedarik Edilen ATACMS Füzeleri ile Rus Topraklarına Saldırdı

    Uluslararası İlişkiler, Vladimir Zelenskiy, Savaş ve Çatışma, Teknoloji, Politika, Bryansk, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

    Son Dakika Dünya Ukrayna, ABD'den Tedarik Edilen ATACMS Füzeleri ile Rus Topraklarına Saldırdı - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (3)

    • Demir Şener:
      Ukrayna ABD ve Avrupa’nın gazına gelip 3. Dünya savaşına zemin hazırlıyor, Allah sonumuzu hayreylesin bakalım inşallah nükler savaşa dönüşmez 8 0 Yanıtla
    • ferhat eser:
      kolpacılar altı üstü 3 cü dünya savaşını çıkaracaksınız milleti oyalamayın borsaya oynamayın azdan az çoktan çok gider BURASI BEŞİKTAŞ ALAYINA GİDER...... 1 0 Yanıtla
    • k K:
      suriye askerlerimizi õldüren putini sarayinda vur Ukranian o fuzelerle 0 0 Yanıtla
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