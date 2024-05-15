Ukrayna Askerleri Rusya'nın Harkov Harekatı Nedeniyle Geri Çekiliyor - Son Dakika
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Ukrayna Askerleri Rusya'nın Harkov Harekatı Nedeniyle Geri Çekiliyor

Ukrayna Askerleri Rusya\'nın Harkov Harekatı Nedeniyle Geri Çekiliyor

Rusya'nın Harkov bölgesine yönelik başlattığı harekat sonucunda Ukrayna askerleri bazı bölgelerden geri çekiliyor. Ukrayna ordusu, ağır ateş altında olan iki bölgedeki birliklerinin daha avantajlı yerlere konuşlandığını duyurdu. Devlet Başkanı Zelenskiy, bu saldırı nedeniyle dış gezilerini iptal ettiğini açıkladı. Ukrayna lideri, Harkov'daki halkın bölgeyi korumak için ayağa kalktığını ve onlara teşekkür ettiğini belirtti. Rus birliklerinin ilerleyişi nedeniyle binlerce sivil Harkov'a kaçtı. Rusya'nın Vovçansk kasabasını ele geçirmesi Ukrayna'nın moraline darbe olacağı değerlendiriliyor. Rus birliklerinin ilerleyişi, Moskova'nın en ciddi harekatlarından biri olarak görülüyor.

15.05.2024 15:02
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Rusya’nın Harkov bölgesine yönelik başlattığı harekat nedeniyle Ukrayna askerleri bölgedeki bazı yerlerden geri çekiliyor.

Ukrayna ordusu, ağır ateş altına alınan iki bölgedeki birliklerinin “daha avantajlı” yerlere konuşlandıklarını duyurdu.

Kiev yönetimi, iki yılı aşkın süredir devam eden savaşta, “geri çekilme” yerine bu ifadeleri tercih eden bir dil kullanıyor.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sınır gerisinden başlatılan bu yeni saldırı nedeniyle dış gezilerini süresiz olarak iptal etti.

Zelenskiy, Salı akşamı Harkov ve Donetsk’teki durumun çok ciddi olduğunu doğrulayan bir açıklama da yaptı.

Ukrayna lideri, Harkov’daki halktan savaşçıların bölgeyi korumak için ayağa kalktığını söyledi ve onlara teşekkür etti.

Ukrayna ordusu, Lukyantsi and Vovçansk’taki birliklerin, “askerlerin hayatını korumak ve kayıpları önlemek” amacıyla çekildiğini açıkladı.

Açıklamada, durumun zorluğu kabul edilirken, “Rus işgalcilerin mevzi elde etmesine izin verilmediği” savunuldu.

Ukrayna istihbarat servisinin direktörü Kirilo Budanov, daha önce yaptığı açıklamada birliklerinin cephe hattında durumu kontrol altına aldığını söylemişti.

Rusya’nın eline geçen Vovçansk’ın Ukrayna’nın en büyük ikinci kenti Harkov’a mesafesi 74 kilometre.

Bu ve diğer bazı bölgelerden binlerce sivil, Rus birliklerinin ilerleyişi nedeniyle Harkov’a kaçtı.

Vovçansk polis müdürü sosyal medyadan yaptığı bilgilendirmede, çatışmaların ağır olduğunu ve Rusya’nın kasabada mevziler oluşturmaya başladığını kaydetti.

Kasabanın düşmesinin ciddi bir askeri önemi bulunmasa da Ukrayna’nın moraline darbe olacağı değerlendiriliyor.

Geçen Cuma günü sınırı geçen Rus birliklerinin ilerleyişi karşısında Kiev bölgeye takviye birlikler gönderdi.

Bu ilerleyiş, 2022 Şubat ayında başlayan topyekûn işgal girişiminden bu yana Moskova’nın en ciddi harekatlarından biri olarak değerlendiriliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Kiev ziyaretini yaptığı sırada cephe hattının bu denli hareketlenmesi de konuşuluyor.

ABD yakın bir zaman önce Ukrayna’ya 61 milyar dolarlık bir askeri yardım paketini açıkladı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Ukrayna Askerleri Rusya'nın Harkov Harekatı Nedeniyle Geri Çekiliyor - Son Dakika

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