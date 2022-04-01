Ukrayna Bakanı Aleksey Reznikov, İstanbul'daki müzakereler hakkında konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri olmaktan büyük gurur duyuyorum - Son Dakika
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Ukrayna Bakanı Aleksey Reznikov, İstanbul'daki müzakereler hakkında konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri olmaktan büyük gurur duyuyorum

01.04.2022 08:58
Ukrayna Bakanı Aleksey Reznikov, İstanbul'daki müzakereler hakkında konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri olmaktan büyük gurur duyuyorum

Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler için İstanbul'a gelen Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın misafiri olmaktan büyük gurur duyduğunu dile getirdi. Reznikov yaptığı açıklamalarında "Cumhurbaşkanı'nı Ukrayna halkına karşı Rusya'nın işlediği savaş suçları ve altyapı hasarları konusunda bilgilendirdim." sözlerine yer verdi.

Rusya- Ukrayna arasında 28-30 Mart tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşen barış görüşmelerinin ardından Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov açıklamalarda bulundu. Reznikov Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri olduğu için büyük bir onur duyduğunu belirtti.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I SAVAŞ SUÇLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRDİM"

Konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna'da yaşanan son durumu anlattığını belirterek başlayan Reznikov, "Bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri olmaktan onur duydum. Görüşmede Ukrayna'ya verdikleri politik ve diplomatik destekten dolayı minnettarlığımı ilettim. Cumhurbaşkanı'nı Ukrayna halkına karşı Rusya'nın işlediği savaş suçları ve altyapı hasarları konusunda bilgilendirdim." dedi.

Ukrayna Savunma Bakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri olduğu için minnettar olduğunu açıkladı

"YAPILAN İNSANİ YARDIM İÇİN MİNNETTARIM"

Açıklamalarının devamında Türkiye ve Türk halkına yapılan yardımlar için teşekkür eden Reznikov " Mariupol'den öncelikle yaralıların tahliyesini ve insani yardım konularını da ayrıca ele aldık. En içten duygularımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve tüm Türk halkına devletimize ve canını kurtararak vatanını bırakmak zorunda kalıp Rusya'nın Ukrayna karşısında başlattığı savaştan kaçıp Türkiye'ye gelmek zorunda kalan insanlarımıza yapılan yardımlardan dolayı minnettarım." ifadelerine yer verdi.

Ukrayna Savunma Bakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri olduğu için minnettar olduğunu açıkladı

NELER YAŞANMIŞTI?

Türkiye'nin barışı sağlamak için iki ülkeyi görüştürme çabaları bir kez daha sonuç bulmuştu. İstanbul'da barış görüşmesi yapmayı kabul eden heyetler Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya gelmişti.

"HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"

Müzakere öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan heyetlere hitap etti. Erdoğan, "Sevgili dostlar, kıymetli heyet üyeleri Türkiye'ye ve İstanbul'umuza hoş geldiniz. Böylesine kritik bir dönemde sizleri misafir etmekten barışı tesis etme yolundaki gayretlerinize katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Toplantılarınızın ve yapacağınız görüşmelerin şimdiden ülkeleriniz bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." şeklinde konuşmuştu.

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Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Ukrayna Bakanı Aleksey Reznikov, İstanbul'daki müzakereler hakkında konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri olmaktan büyük gurur duyuyorum - Son Dakika


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