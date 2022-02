Ukrayna'da 1995-2004 yılları arası doğanlar silah altına alınıyor

Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Denis Puşilin, 1995 ile 2004 yılları arasında doğanların olası Rusya işgaline karşı silah altına alınacağını duyurdu. Kiev'in her an Donbass'a saldırabileceğinin altını çizen Denis Puşilin konu hakkında yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi; "Moskova tarafından tanındıktan sonra Donetsk için en önemli şey savunma sorunları. Rusya'nın Donetsk'in güvenliğini sağlama yeteneğine güveniyorum ve bu konuda sakinim. Mühimmat stokları herkes için yeterli"

RUSYA DONETSK VE LUHANKS'I TANIMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 21 Şubat 2022 tarihinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Donetsk ve Lukansk'ı ayrı birer cumhuriyet olarak tanıdığını tüm dünyaya duyurmuştu. Bu iki bölgenin bağımsızlığının Rusya'nın toprak bütünlüğü için kritik rol oynadığının altını çizen Başkan Putin konuşmasında şu ifadelere yer vermişti; "Geçmişte olanlar değiştirilemez ama en azından bunların üstüne konuşabiliriz. Bunu dürüst, açık bir şekilde yapabiliriz herhangi bir siyasi amaç gütmeksizin. Hiçbir koşulda biz bir devlet oluşturmanın temelini bu şekilde kuramayız. Kimseyi suçlamıyorum. Geçmişte iç savaş sonrası yaşananlar yaşandı. Devlet bu şekilde oluşturuldu, tarihi bir olguydu, Ukrayna tam da bu şekilde oluşturuldu. Bolşeviklerin politikası olarak Ukrayna oluşturuldu. Şimdi Ukrayna'nın mimarı Lenin'dir. Belgeler de bunu söylüyor. Arşiv bunu söylüyor. Lenin'in Donbass bölgesine ilişkin görüşü de bu şekilde"

UKRAYNA: "KİMSEDEN KORKMUYORUZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı açıklamalar üzerine gece yarısı ulusa sesleniş konuşması yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Rusya'nın aldığı kararların Ukrayna'nın devlet bütünlüğünü tehdit ettiğini belirterek konu hakkında şu sözleri söyledi;"Tarih dersleri için zamanımız yok. Barış istiyoruz. Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın eylemlerine rağmen aynı kalacak. Kimseye borçlu değiliz ve kimseye de bir şey vermeyeceğiz. Çünkü 2014 Şubat değil, 2022 Şubat'tayız. Başka bir ülke, başka bir ordu. Tek amaç Ukrayna'da barış. Sınırlarımız güvendedir. Ukrayna kendini savunma hakkını saklı tutar."