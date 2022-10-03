Zelenski duyurdu: Lyman'dan sonra Arkhanhelske ve Myrolyubivka'yı da kurtardık

İmamoğlu'nun zor anları! Yüz ifadesi her şeyi özetliyor

Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrol ettiği Donetsk ve Luhansk ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde 23-27 Eylül tarihinde yapılan referandumlarda Rusya'ya katılma kararı çıktı. İmzaladığı belgeyle bu bölgelerin bağımsızlıklarını tanıyan Rusya Devlet Başkanı Putin, şimdi söz konusu bölgelerin ilhakını resmen açıkladı.

ZELENSKİ NATO'YA BAŞVURU BELGESİNİ İMZALADI

Putin'in tüm dünyada tepki çeken hamlesine Ukrayna lideri Zelenski'den anında karşı hamle geldi. Zelenski, ülkesinin NATO'ya başvuru belgesini imzaladı. Zelenski, "Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık. Ukrayna, Putin Rusya Devlet Başkanı olduğu sürece, Rusya Federasyonu ile hiçbir müzakere yürütmeyecek." ifadelerini kullandı.

KRİTİK KENTİ GERİ ALDILAR

Son olarak sahada ve masada devam eden savaşta önemli gelişmeler yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda ilhak ettiği Donetsk bölgesindeki Lyman şehrinden çekildiğini duyurdu. Zelenski, "Lyman kenti Rus işgalcilerden tamamen temizlendi" dedi.

"2 KENTİ DAHA KURTARDIK"

Bununla da yetinmeyen Ukrayna ordusu Lyman'dan sonra iki kenti daha geri kazandı. Zelenski, Ukrayna güçlerinin Herson bölgesinde 2 yerleşim yerinin kontrolünü yeniden ele geçirdiklerini belirterek, "Başarımız Lyman kenti ile sınırlı kalmadı. Arkhanhelske ve Myrolyubivka'yı da kurtardık" dedi. Daha önce Donetsk bölgesindeki Lyman kentini geri aldıklarını, kentte Ukrayna bayrağının dalgalandığını hatırlatan Zelenskiy "Donetsk'te Rus güçlerini püskürtmeye devam ediyoruz" ifadesini kullandı.