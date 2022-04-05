Ukrayna'da çocuklar isimlerini, yaşlarını ve telefon numaralarını sırtlarında taşıyor: Ölürlerse bulunmak için - Son Dakika

Bu fotoğraf, dün Buça'da çekildi ve Visegrad ülkeleri olarak bilinen Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya'da yaşanan gelişmeleri haberleştiren Visegrad24 adlı haber sitesi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

HENÜZ 2,5 YAŞINDA

Fotoğraf 2.5 yaşındaki Vira Makov adlı bir kız çocuğuna ait.

Sırtında tükenmez kalemle; adı, soyadı ve doğum tarihi yazılı.

Ayrıca anne kendi telefon numarasını da küçük kızının sırtına yazmış.

Bir ayı geride bırakan savaşta Ukraynalı anneler, savaşta ölme riskiyle karşı karşıya olan çocuklarını bu yöntemle bulmayı umuyor.

Konuyla ilgili yapılan habere göre Ukrayna'da anneler, çocuklarının ölmesi durumunda kimlik tespiti yapılabilmesi içinadlarını, doğum tarihlerini ve kendi telefon numaralarını çocuklarının bedenine yazıyor.

BU SON ÇARE

Çocukların ceplerine koydukları kimlik bilgilerinin düşmesi, kaybolması, yanması, yok edilmesi durumunda son çare olarak bunu yapıyorlar.

FOTOĞRAF SOSYAL MEDYADA DEHŞETLE KARŞILANDI

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf defalarca yorumlandı ve paylaşıldı. Yapılan yorumlarda "Giysiler kaybolabilir, atılabilir veya yanabilir. Çocuk sahip olabileceğiniz en değerli hediyedir ve onu korumak için her şeyi yaparsınız" denildi.

Birbaşka yorumda ise böyle bir görüntü için bütün kelimelerin yetersiz olduğu ifade edildi.