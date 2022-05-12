Ukrayna'da korkunç görüntüler! Rus askerleri, silahsız ve yaşlı sivilleri sırtından vurarak öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'da korkunç görüntüler! Rus askerleri, silahsız ve yaşlı sivilleri sırtından vurarak öldürdü

12.05.2022 10:23

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 2,5 ay geride kalırken ortaya çıkan son görüntü görenleri şoke etti. CNN, Rus askeriyle konuşmalarının ardından yollarına devam eden iki yaşlı Ukraynalı sivilin güpegündüz sırtlarından vurularak öldürüldüğü görüntüleri servis etti.

24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal devam ederken, Rus askerlerinin sivillere uyguladığı şiddet ortaya çıktı. ABD merkezli medya kuruluşu CNN, silahsız iki sivilin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de öldürüldüğü görüntüleri yayınladı.

AĞIR SİLAHLARINI ALARAK SİVİLLERİ ARKADAN VURDULAR

Güvenlik kamerası görüntülerinde iki Rus askerle konuşan Ukraynalı siviller daha sonra yollarına devam ederken bir anda Rus askerler ağır silahlarını alarak sivilleri arkadan vurdu. Silahların ateşlenmesiyle birlikte yere düşen iki kişinin kimlikleri de ortaya çıktı.

ÖLEN KİŞİLERDEN BİRİ OTOMOBİL GALERİSİ SAHİBİ

Öldürülenlerden birinin Rus askerleri tarafından yağmalanan bir otomobil galerisi sahibi olduğu belirtilirken ailesi isminin açıklanmasını istemedi. Öldürülen diğer kişinin ise 68 yaşındaki Leonid Oleksiyoviç Plyats olduğu ve onun da galeride güvenlik görevlisi olarak çalıştığı kaydedildi.

SAVAŞ SUÇU DOSYASINA EKLENDİ

İki adamın da olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtilirken, Ukrayna savcılığı bu görüntüleri Rusya'nın savaş suçu dosyasına eklediğini ve soruşturma başlatıldığını aktardı.

"BABAM BİR SİVİLDİ VE BARIŞ YANLISIYDI"

Plyats'ın kızı Yulia, "Babamın öldüğü videoyu görmeye dayanamıyorum. Fakat bu görüntüleri saklayacağım ve işgalcilerin ne kadar vahşi olduğunu çocuklarıma göstereceğim. Babam bir sivildi ve silah taşımayan bir barış yanlısıydı" ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
ABD Savunma Bakanı: 'Rusya'nın işgali daha az tehlikeli olmayan farklı bir aşamaya girdi' ABD Savunma Bakanı: 'Rusya'nın işgali daha az tehlikeli olmayan farklı bir aşamaya girdi' Çekya, 103 vatandaşının Ukrayna ordusuna katılmasına izin verdi Çekya, 103 vatandaşının Ukrayna ordusuna katılmasına izin verdi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Rusya, Rus, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna'da korkunç görüntüler! Rus askerleri, silahsız ve yaşlı sivilleri sırtından vurarak öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
10:28 Melike Öcalan'dan Mehmet Ali Erbil'e sert yanıt: Tek dileğim bir daha böyle bir adamla aynı ortamda bulunmamak
10:23 Ukrayna'da korkunç görüntüler! Rus askerleri, silahsız ve yaşlı sivilleri sırtından vurarak öldürdü
10:11 Rus komutanı açıkladı: ABD, Ukrayna'yı biyolojik silahların test edilmesi için "poligon" yaptı
10:09 Premier Lig'de Kevin De Bruyne şov! 24 dakikada attığı 3 golle lig tarihe geçti
10:09 Eski MHP milletvekili Çakar, Sadakatsiz dizisinin yıldızı Melis Sezen'i "ahlaksız" olmakla suçladı: O kıyafet suç
10:00 Kara Tahta'da dün akşam neler oldu? Irmak ve Atlas yeniden bir araya gelecek mi?
09:54 Geçen ay "sığınmacılar konusunda kontrolü kaçırdık" demişti! İlber Ortaylı bu kez "Hepsini atarsak, senin koyunlarına kuzularına kim bakacak" dedi
09:53 Hande Soral ve Fulya Zenginer, 12 yıl aradan sonra bir araya gelip, "Sette doğuracaklar listesi" mesajına yer verdiler
09:49 Kuruluş Osman'ın dün yayınlanan son bölümünde neler oldu? Osman Bey, bütün engellere rağmen İnegöl surlarını aşabildi mi?
09:45 Koronavirüsün uğramadığı tek ülkeydi! Kuzey Kore'den kötü haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 10:32:22. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna'da korkunç görüntüler! Rus askerleri, silahsız ve yaşlı sivilleri sırtından vurarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement