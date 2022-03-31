Ukrayna'da korkutan anlar! Sivil araçlar yola döşenen mayınların üstünden geçti - Son Dakika
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Ukrayna'da korkutan anlar! Sivil araçlar yola döşenen mayınların üstünden geçti

31.03.2022 09:38

Bir aydan fazla süredir devam eden Ukrayna ve Rusya arasındaki savaştan korkutan görüntüler gelmeye devam ediyor. Ukrayna'da, Rus ordusunu geri planda tutmak için yollara döşenen mayınlar büyük tehlikeye sebep olurken, bazı araçların sürücüleri hiç korkmadan mayınların üzerinden geçti.

Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırılarında, Ukrayna ordusu Rus birliklerini durdurmak için türlü yöntemlere başvurmaya devam ediyor. Yollar ve araziler mayınlarla döşenirken bugün başkent Kiev'e bağlı Borodyanka kentinden akıllara durgunluk veren görüntüler ortaya çıktı.

YOLA DÖŞENEN MAYINLAR BÜYÜK TEHLİKE OLUŞTURDU

Ukrayna birlikleri tarafından kentin ana yoluna TM-62M tipi tanksavar mayınları döşedi. Yolun hemen hemen tüm noktalarına döşenen mayınlar büyük tehlike oluştururken Ukraynalı siviller bu mayınlara aldırış etmedi. Kentten ayrılmak için yolu kullanan sürücüler araçlarıyla mayınların döşendiği noktadan korkmadan geçiş yaptı.

Ukrayna'da akıllara durgunluk veren görüntü! Sivil araçlar yola döşenen mayınların üzerinden geçti

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sürücüler mayınlara temas etmeden yavaş yavaş ilerleyerek mayınlı alandan geçmeyi başarırken bu anlara dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haberin gelmediği mayınlı yollardan siviller çaresizce geçmeye devam ediyor.

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Ukrayna'da korkutan anlar! Sivil araçlar yola döşenen mayınların üstünden geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'da korkutan anlar! Sivil araçlar yola döşenen mayınların üstünden geçti - Son Dakika
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