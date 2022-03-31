Ukrayna'da korkutan anlar! Sivil araçlar yola döşenen mayınların üstünden geçti - Son Dakika

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Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırılarında, Ukrayna ordusu Rus birliklerini durdurmak için türlü yöntemlere başvurmaya devam ediyor. Yollar ve araziler mayınlarla döşenirken bugün başkent Kiev'e bağlı Borodyanka kentinden akıllara durgunluk veren görüntüler ortaya çıktı.

YOLA DÖŞENEN MAYINLAR BÜYÜK TEHLİKE OLUŞTURDU

Ukrayna birlikleri tarafından kentin ana yoluna TM-62M tipi tanksavar mayınları döşedi. Yolun hemen hemen tüm noktalarına döşenen mayınlar büyük tehlike oluştururken Ukraynalı siviller bu mayınlara aldırış etmedi. Kentten ayrılmak için yolu kullanan sürücüler araçlarıyla mayınların döşendiği noktadan korkmadan geçiş yaptı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sürücüler mayınlara temas etmeden yavaş yavaş ilerleyerek mayınlı alandan geçmeyi başarırken bu anlara dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haberin gelmediği mayınlı yollardan siviller çaresizce geçmeye devam ediyor.