Ukrayna'da Savunma Bakan Yardımcısı Görevden Alındı - Son Dakika
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Dünya

Ukrayna'da Savunma Bakan Yardımcısı Görevden Alındı

Ukrayna, silah alımlarından sorumlu Bakan Yardımcısı Klimenkov'u görevden alarak iç çekişmeleri arttırdı.

28.01.2025 18:56
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(ANKARA) - Ukrayna hükümeti, bugün silah alımlarından sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Dmitro Klimenkov'u görevden aldı.

Ukrayna, Rusya ile savaşının dördüncü yılına yaklaşırken savunma harcamalarını düzenlemeye çalışıyor. Batı medyasında yer alan haberlere göre Ukrayna'nın bu çabası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kiev'in askeri gücünü desteklemeye devam edip etmeyeceğini değerlendirmesiyle daha da önemli hale geldi.

Savunma Bakan Yardımcısı Dmitro Klimenkov, görevden alındı. Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, geçen hafta Ukrayna'nın silah alım çabalarını cephe hattındaki birlikler için sonuç vermediği gerekçesiyle eleştirmişti. Umerov, Klimenkov'un görevden alınmasının yanı sıra, Ukrayna'nın silah alımlarını koordine eden Savunma Tedarik Ajansı'na yönelik ciddi eleştirilerde bulunmuştu. Ajans, savaşın başlarında bakanlık harcamalarına ilişkin birçok iddiadan sonra yolsuzluk riskini en aza indirmek amacıyla kurulmuştu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Savunma Tedarik Ajansı çekişmesi

Umerov, ajansın "açıklanamaz bir şekilde bir 'Amazon'a dönüşmüş' olduğunu ve satın alımlarının çok fazla kamuya açık hale geldiğini" belirtti. Ukrayna, uzun süredir silah alım detaylarını gizli tutmayı hedefliyordu. Umerov ayrıca, geçen yılki atanması Batılı müttefikler tarafından desteklenen Ajans Başkanı Maryna Bezrukova ile sözleşmeyi yenilemeyeceğini söyleyerek, yeni bir yöneticiyi atayacağını kaydetti.

Savunma Tedarik Ajansı, buna yanıt olarak, tedarik artışı sağlamak ve fiyatları düşürmek konusunda "önemli ilerleme kaydettiklerini ve Bezrukova altında çalışmalarına devam edeceklerini" belirtti.

Batı medyasında yer alan haberlere göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Savunma Tedarik Ajansı arasındaki bu gerilim, Ukrayna'nın doğusundaki geniş alanlarda Rus ilerlemeleriyle karşı karşıya kalan Ukrayna askerlerinin durumuyla aynı zamana denk geliyor. Her iki taraf da olası barış görüşmeleri öncesinde cephede avantaj sağlamak için çaba gösterirken; Kiev'in savunması, asker ve silah eksikliği nedeniyle zorlanıyor.

İç çekişme, Batılı müttefiklerden silah tedariğini olumsuz etkileyebilir

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, Batılı müttefiklerine Ukrayna'ya silah gönderiminin devam etmesi çağrısında bulundu. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın seçilmiş sivil aktivistlerden oluşan yolsuzlukla mücadele konseyiyse, iç çekişmelerin bu çabayı tehlikeye atabileceğini bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Mevcut durumun Ukrayna'ya, Ukrayna ordusuna ve uluslararası ilişkilerimize zarar verdiğine inanıyoruz. Partnerler için net ve öngörülebilir olmalıyız" denildi.

G7 diplomatik temsilcileri dün Ukrayna'da, yetkilileri hızlı bir şekilde anlaşmazlığı çözmeye çağırarak, "İyi yönetişim ilkeleri ve NATO tavsiyeleriyle tutarlılık, halkın ve uluslararası partnerlerin güvenini sürdürmek için önemlidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Ukrayna'da Savunma Bakan Yardımcısı Görevden Alındı - Son Dakika

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