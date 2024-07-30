Ukrayna\'da sivillerin tahliyesi devam ediyor

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Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Donetsk'in Toretsk bölgesinde sivillerin tahliyesinin sürdüğünü duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, "Aralarında hareket kabiliyeti kısıtlı 8 kişi ve 2 yaralının da bulunduğu 63 kişi, tahliye ekibi tarafından geçtiğimiz hafta Toretsk topluluğundan tahliye edildi. Yoğun bombardıman, sürekli tehlike ve panik, Donetsk Oblastı'ndaki kurtarma ekiplerinin görevleri sırasında karşılaştıklarının sadece küçük bir kısmı. Tüm zorluklara ve engellere rağmen kurtarma ekipleri vatandaşları korumak ve onları ölümcül yerlerden tahliye etmek için ellerinden geleni yapıyor" denildi.

Servisten paylaşılan görüntüde, hareket edemeyen yaşlı bir kadının sedyeyle götürüldüğü anlar yer aldı.