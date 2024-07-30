Ukrayna'da sivillerin tahliyesi devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Ukrayna'da sivillerin tahliyesi devam ediyor

Geniş Video İzle

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Donetsk'in Toretsk bölgesinde sivillerin tahliyesinin sürdüğünü duyurdu. Geçtiğimiz hafta Toretsk topluluğundan tahliye edilen 63 kişi arasında hareket kabiliyeti kısıtlı 8 kişi ve 2 yaralı bulunuyor. Kurtarma ekipleri, yoğun bombardıman ve sürekli tehlike altında vatandaşları korumak ve ölümcül yerlerden tahliye etmek için çaba sarf ediyor.

30.07.2024 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Donetsk'in Toretsk bölgesinde sivillerin tahliyesinin sürdüğünü duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, "Aralarında hareket kabiliyeti kısıtlı 8 kişi ve 2 yaralının da bulunduğu 63 kişi, tahliye ekibi tarafından geçtiğimiz hafta Toretsk topluluğundan tahliye edildi. Yoğun bombardıman, sürekli tehlike ve panik, Donetsk Oblastı'ndaki kurtarma ekiplerinin görevleri sırasında karşılaştıklarının sadece küçük bir kısmı. Tüm zorluklara ve engellere rağmen kurtarma ekipleri vatandaşları korumak ve onları ölümcül yerlerden tahliye etmek için ellerinden geleni yapıyor" denildi.

Servisten paylaşılan görüntüde, hareket edemeyen yaşlı bir kadının sedyeyle götürüldüğü anlar yer aldı.

Ukrayna\'da sivillerin tahliyesi devam ediyor
Kaynak: DHA

Donetsk, Ukrayna, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna'da sivillerin tahliyesi devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:22 Düzenleme TBMM’den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu
11:51 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye atıcılık branşında ilk madalya Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye atıcılık branşında ilk madalya
11:44 Kenan Işık için AKM’de tören düzenleniyor Tabutunun başındaki isim dikkat çekti Kenan Işık için AKM'de tören düzenleniyor! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti
11:06 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı Soruşturma başlatıldı Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı
10:39 AK Parti’de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin
13:47 Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı
12:51 Cemil İpekçi’nin pansiyonunda kanalizasyon patladı Belediyeye seslenip öfke kustu Cemil İpekçi'nin pansiyonunda kanalizasyon patladı! Belediyeye seslenip öfke kustu
11:08 Ticaret Bakanlığı’nın radarından kaçamadı Şeyma Subaşı’na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza
11:01 İzmir’den sonra bir elektrik faciası daha Malatya’da sokak ortasında ölü bulundu İzmir'den sonra bir elektrik faciası daha! Malatya'da sokak ortasında ölü bulundu
10:51 Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu
10:29 Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı
10:16 İsrail’de büyük isyan Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı
10:11 Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam’da 22 sinema filmi olan bir aktördü Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam'da 22 sinema filmi olan bir aktördü
10:09 Rusya’da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti Rusya'da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti
09:46 Kanada’da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 14:21:12. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'da sivillerin tahliyesi devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement