Ukrayna'da Toretsk kentinden 64 kişi tahliye edildi - Son Dakika
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Ukrayna'da Toretsk kentinden 64 kişi tahliye edildi

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Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Toretsk kentinden 64 kişi, kurtarma ekiplerince tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında çocuklar ve engelli kişiler de bulunuyor. Rus işgalcilerin sürekli bombardımanı nedeniyle Toretsk toplumundaki durum giderek zorlaşıyor. Acil Durumlar Servisi, tehlike altında olan cephe hattı bölgelerinin tüm sakinlerini derhal tahliye olmaya çağırıyor.

22.07.2024 15:19
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Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Toretsk kentinden 64 kişi, kurtarma ekiplerince tahliye edildi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, engelli bir kişinin tahliye anlarını da paylaştı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, "Toretsk topluluğunun 64 sakini geçen hafta kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi. Bunların arasında 2 çocuk ve hareket kabiliyeti kısıtlı 9 kişi bulunmaktadır. Bu kişiler Donetsk bölgesindeki daha güvenli yerleşim yerlerine götürülmüşlerdir. Rus işgalcilerin sürekli bombardımanı nedeniyle Toretsk toplumundaki durum giderek zorlaşıyor. Bu durum çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine ve sivil altyapının tahrip olmasına yol açmaktadır. Tahliye, hayat kurtarmak için gerçek bir şanstır. Şu anda tehlike altında olan cephe hattı bölgelerinin tüm sakinlerini derhal tahliye olmaya çağırıyoruz" denildi.

Ukrayna\'da Toretsk kentinden 64 kişi tahliye edildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Ukrayna'da Toretsk kentinden 64 kişi tahliye edildi - Son Dakika

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