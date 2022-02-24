Ukrayna'daki Türk öğrenciler sosyal medyada: İmdat, kurtarın bizi! - Son Dakika
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Ukrayna'daki Türk öğrenciler sosyal medyada: İmdat, kurtarın bizi!

24.02.2022 15:50
Ukrayna'daki Türk öğrenciler sosyal medyada: İmdat, kurtarın bizi!

Ukrayna'da eğitim için bulunan Türk gençleri, Rusya'nın başlattığı harekat nedeniyle ülkede mahsur kaldı. Öğrenciler ve aileleri sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı.

Başta başkent Kiev olmak üzere Odesa, Harkov, Kramatorsk, Berdyansk ve Mariupol'de şiddetli çatışmaların yaşandığı Ukrayna'da eğitim için bulunan Türk öğrenciler sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla yaşadıklarını ve tanıklıklarını anlattı.

SAVAŞ TEHTİDİ

Ukrayna'daki Türk öğrenciler sosyal medyada: İmdat, kurtarın bizi!

Yasin Uran adlı öğrenci "Savaş tehtidi altında yaşıyoruz. Ukrayna'daki öğrenciler olarak bir açıklama bekliyoruz." diye yazdı.

DNİPRO'DA PATLAMALAR VAR

Ukrayna'daki Türk öğrenciler sosyal medyada: İmdat, kurtarın bizi!

Şehmus Aykut adındaki bir başka öğrenci ise "Ukrayna da Dnipro'dayız. Türkiyekonsolosluktaki çalışanları, demokratları özel jetle aldılar. Her yer kapandı şu an. Uçuşlar iptal Dnipro'da patlamalar var. Mahsur kaldık. Türkiye bizi tahliye etmeniz gerekirken , uçuşlar kapandı ve burada kaldık" dedi.

ÖĞRENCİLER SİLAHLANDI

Ukrayna'daki Türk öğrenciler sosyal medyada: İmdat, kurtarın bizi!

Odessa'da okuyan Mert Öksüz ise "Odessa Maritime Academy'de 2 saat önce ciddi bir silahlanma oldu bunlar öğrenci daha, Ukraynalı öğrencileri askere ve bazı tahliye noktalarını götürdüler. Ancak ben şuan online olarak ders görüyorum." diye yazarak silahlandırılan öğrencilerin fotoğraflarını paylaştı.

YURTTA MAHSUR KALDILAR

Filiz Gül adlı anne ise Harkov'da okuyan oğlu için endişelerine dair şu ifadeyi kullandı:

Ukrayna'daki Türk öğrenciler sosyal medyada: İmdat, kurtarın bizi!

"Oğlum Muhammed Alperen Gül Harkov'da öğrenci yurtta arkadaşlarıyla birlikteşuan çocuklar mahsur kaldılar. Konsolosluğa ulaşamıyorlar."

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Son Dakika Dünya Ukrayna'daki Türk öğrenciler sosyal medyada: İmdat, kurtarın bizi! - Son Dakika


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