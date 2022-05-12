Ukrayna'dan ilk "savaş suçu" davası: BM İnsanlık Hakları Konseyi olağanüstü toplanıyor - Son Dakika
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Ukrayna'dan ilk "savaş suçu" davası: BM İnsanlık Hakları Konseyi olağanüstü toplanıyor

12.05.2022 12:40
Ukrayna'dan ilk "savaş suçu" davası: BM İnsanlık Hakları Konseyi olağanüstü toplanıyor

Ukrayna Başsavcılığı, Rus bir askere yönelik savaş suçu işlediği iddiasıyla dava açılacağını duyurdu. Rus askerin Ukraynalı bir sivili öldürmekle suçlandığı bildirildi. Ukrayna'nın başvurusu üzerine Birleşmiş Milletler'in ilgili birimi olağanüstü toplantı kararı aldı.

Ukrayna Başsavcılığı, Rus bir askere karşı dava açılacağını ve bunun, "savaş suçu işlendiği" iddiasıyla açılan ilk dava olacağını duyurdu. Ukrayna Başsavcılığı, 21 yaşındaki şüpheli Rus askerine, çalıntı bir otomobille kaçarken hırsızlığa tanık olan Ukraynalı bir sivili katletmek suçlaması yöneltildiğini haber verdi.

62 YAŞINDAKİ SİVİLİ ÖLDÜRMEKLE SUÇLANIYOR

Savcılığın bildirdiğine göre, zanlı Rus asker, bulunduğu askeri konvoya yönelik saldırının ardından dört asker arkadaşıyla birlikte kaçmak istedi ve kendine ait olmayan bir otomobille kaçarken, yanındaki başka bir askerin emri üzerine, hırsızlığa tanık olan, evinin yakınında bisikletiyle duran ve Ukrayna kaynaklarına göre silahsız da olan 62 yaşındaki sivile ateş ederek öldürdü. Olayın Chupakhiivka'nın bir köyünde yaşandığı bildiriliyor.

Ukrayna güçlerine esir düşen Rus askerin suçunun sabit görülmesi halinde savaş suçu işlemek ve cinayetten ömür boyu hapis cezası alabileceği belirtiliyor. Savcılık zanlıya ilişkin flu bir fotoğraf yayınlamanın dışında, söz konusu Rus askere veya suçu işlerken yanında olduğu söylenen diğer dört askere ilişkin bilgi yayınlamadı.

"RUSYA MİSKET BOMBASI KULLANDI"

İnsan hakları örgütü Human Rights Watch'ın (HRW) bir raporuna göre, Rus güçleri Ukrayna'da sivillere yönelik misket bombası kullandı. Örgütün merkezi Cenevre'de yapılan açıklamada, misket bombalarının kullanıldığı saldırılarda yüzlerce sivil hayatını kaybederken çok sayıda okul, konut ve hastane yani askeri olmayan hedef de zarar gördü. HRW'nin raporuna göre, Ukrayna birlikleri de bir kez misket bombası kullandı.

HRW, Rusya'nın bu geniş alana yayılan ve kontrolsüzce dağılan çok tehlikeli bombaları çok sayıda şehirde Ukrayna'ya karşı kullandığını rapor etti. Bunlar arasında Harkiv ve Mikolayiv de bulunuyor. Mikolayiv'deki saldırıda bankadan para çekmek için kuyrukta bekleyen 9 sivilin hayatını kaybettiği bellirtiliyor. Ukrayna güçlerinin de misket bombasını bir kez Rus güçlerinin kontrolündeki Harkiv'e bağlı bir köyde kullandığı bildiriliyor.

Öte yandan Ukrayna Ordusu'nun, 9 Mayıs'a kadar yaklaşık 100 bin mayın ve misket bombası parçasını etkisiz hale getirdiği açıklandı.

BM OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Ukrayna'nın başvurusu üzerine Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi bugün olağanüstü toplanıyor. Ukrayna'daki insan haklarında gün geçtikçe kaydedilen kötüleşmenin incelenmesi amacıyla Kiev'in yaptığı teklife 50'den fazla üye ülkenin de destek verdiği bildiriliyor. Ukrayna yönetimi, saldıran Rus güçlerine savaş suçu ve ağır insan hakları ihlalleri işlemek suçlamalarını yöneltiyor. Bu suçlamalar arasında, elleri kolları bağlı sivillerin infaz edilmiş cansız bedenlerinin bulunduğu Ukrayna kenti Buça'da yaşananların da olduğu belirtiliyor.

YORUMLAR (1)
  • Hüseyin Ermurat: Adeletin batsın yıllardır ABD israyil müslüman alemine kan kusturuyor milyonlarca insan öldürdü tabi ölen müslüman olunca sus bus ölen kendilerinden oldumu BM toplanacak mış canınız ceheneme Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Dünya Ukrayna'dan ilk 'savaş suçu' davası: BM İnsanlık Hakları Konseyi olağanüstü toplanıyor - Son Dakika


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