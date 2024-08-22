Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Batıdan Dondurulmuş Rus Varlıklarına İhtiyaç Duyduğunu Söyledi - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Batıdan Dondurulmuş Rus Varlıklarına İhtiyaç Duyduğunu Söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin batıda dondurulmuş Rus varlıklarına ihtiyaç duyduğunu ve bunların gerçek savunma yardımı için kullanılması gerektiğini belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna'yı Kursk nükleer santralini hedef almakla suçladı.

22.08.2024 17:32
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(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "gerçek bir savunma yardımı" için ülkesinin batıda dondurulmuş Rus varlıklarına ihtiyacı olduğunu söyledi. Ukrayna Rusya sınırında çatışmalar derinleşirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ukrayna'yı Kursk nükleer santralini hedef almakla suçladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün gece yaptığı videolu bir açıklamada, yaklaşık 300 milyar dolarlık dondurulmuş Rus varlıkları ile ilgili "Gerçek bir mekanizmaya ihtiyacımız var. Saldırganın varlıklarının gerçek savunma yardımı için kullanılmasını sağlamamız gerekiyor" dedi. Zelenskiy, müttefiklerinin savunma desteği konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmelerinin Ukrayna'nın savunması için "temel" olduğunu ifade etti.

G-7 ülkelerinin liderleri haziran ayında gerçekleştirdikleri zirvede Ukrayna'ya  dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilecek faizle 50 milyar dolar kredi verme kararı almıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G-7 ülkelerinin kararını "hırsızlık" olarak nitelemişti.

Ukrayna parlamentosu bu hafta dini kuruluşlara Rus Ortodoks Kilisesi ile ilişkiler konusunda sınırlamalar getiren bir tasarıyı onaylamıştı. Zelenskiy, bu yasaya da değinerek "Yasanın Ukrayna Ortodoksluğu için birleştirici potansiyelini ortak bir anlayışla paylaşmamız çok önemli" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, tasarının kabul edilmesinin "gerçek Ortodoksluğun kökünden yok edilmesi" anlamına geldiğini söyledi. Zakharova, Ukrayna'yı "sahte kilise" oluşturmaya çalışmakla suçladı.

Kursk'ta son durum: Putin Ukrayna'nın bölgedeki nükleer santrale saldırdığını söyledi.

Zelenskiy ayrıca bugün X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ukrayna güçlerinin sınır ötesi saldırısını başlattığı Rusya'nın Kursk bölgesine yakın Sumy bölgesini ziyaret ettiğini ve bölgede başka bir yerleşim noktasının Ukrayna'nın kontrolü altına alındığını söyledi.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Kursk bölgesine 6 Ağustos'ta başlattığı saldırının ardından bugün bölgedenin kıdemli yetkilileriyle yeniden bir toplantı düzenledi. Putin, toplantının ardından Ukrayna'yı, Kursk nükleer enerji santralini hedef almakla suçladı. Rusya Ukrayna'nın Kursk nükleer santraline saldırma niyetinde olduğunu iddialarını daha önce de gündeme getirmişti. Rusya'nın iddaları üzerine gelecek hafta Uluslararası Atom Enerji Ajansı Başkanı Rafael Grossi'nin bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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