Ukrayna'dan Prigojin'in ölümüne ilişkin ilk açıklama: Rusya'da iç karışıklığa yol açabilir - Son Dakika

Ukrayna'dan Prigojin'in ölümüne ilişkin ilk açıklama: Rusya'da iç karışıklığa yol açabilir

Son Güncelleme: 24.08.2023 13:30

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, Wagner lideri Yevgeny Prizgozhin'in ölümünün Rusya'da iç karışıklığa yol açabileceğini söyledi. Gerashchenko, Prizgozhin'in uçağının düşmesinin Rusya'da ciddi bir iç krize neden olabileceğini belirtti.

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Prigojin'in de içinde bulunduğu uçağın Rusya'da düşmesi ve 10 kişinin hayatını kaybetmesi dünyada yankı uyandırdı. 2 ay önce Putin'e karşı isyan başlatan ve askerleriyle Moskova'ya yürüyen Prigojin'in ölümü sonrası Rusya'nın savaş halinde olduğu Ukrayna'dan bir açıklama geldi. Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Gerashchenko, Prigojin'in ölümünün Rusya'da iç karışıklığa yol açabileceğini söyledi.

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), dün Tver'de düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in öldüğünü bildirdi. Bu haber sonrası uçak kazasının suikast olup olmadığı tartışma konusu olurken, Wagner askerleri ise intikam yeminleri etti.

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı: Wagner liderinin ölümü Rusya'da iç karışıklığa yol açabilir

"RUSYA'DA CİDDİ BİR İÇ KRİZE YOL AÇABİLİR"

Resmi Telegram hesabından son gelişmeleri değerlendiren Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Gerashchenko, "Wagner yöneticileri Yevgeny Prigozhin ve Zaporijya bölgesinin sözde 'lideri' Dmitry Utkin'in ölümlerini doğruladı. Prigozhin'in uçağının düşmesi, uçakta olup olmadığına ve emri kimin verdiğine (Putin ya da onun adına) bakılmaksızın, Rusya'da ciddi bir iç krize yol açabilir" dedi.

Kaynak: DHA

Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna'dan Prigojin'in ölümüne ilişkin ilk açıklama: Rusya'da iç karışıklığa yol açabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'dan Prigojin'in ölümüne ilişkin ilk açıklama: Rusya'da iç karışıklığa yol açabilir - Son Dakika
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