Ukrayna lideri Rusça konuştu, Ruslara çağrı yaptı: Savaşa karşı çıkın! - Son Dakika

Rus işgalinin 3. gününde Ukrayna'nın birçok şehri yangın yerine dönmüş durumda. Başkent Kiev geceden beri bombalanıyor, halk sokağa inerek çatışmalara katılıyor. Lviv'de ise belediye başkanı, Rusların saldırısını püskürttüklerini, savunmaya devam ettiklerini açıkladı.

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Halk ülkeden kaçmanın çeşitli yollarını ararken, saldırılardan 33'ü çocuk 198 kişi yaşamını yitirdi. Gece boyunca bombardımana tutulan başkent Kiev'de saldırıların püskürtüldüğünü ve kenti kontrol altına aldıklarını ifade eden Zelenski, kendilerine yardım etmek isteyen herkese silah verebileceklerini söyledi.

"BU SAVAŞI BİRLİKTE BİTİREBİLİRİZ"

Konuşmasına Rusça olarak devam eden Ukrayna lideri Rus halkına çağrıda bulunarak, "Şimdi ise beni Rusya'da duymalarını istiyorum Rusça'ya geçiyorum. Binlerce ve yüzlerce esirlerimiz var ve onlar hepsi Ukrayna'ya neden gönderildiklerini anlamıyorlar, neden başkalarını öldürmek gerektiğini anlamıyorlar. Rusya vatandaşları lütfen savaşa karşı çıkın. Protestolarınızı, direnişinizi görüyoruz. Çok doğru bir harekette olduğunuzu söylemek istiyoruz ve teşekkür ediyoruz. Lütfen yalan söyleyenleri durdurun. Bütün dünyaya yalan söyleyenleri durdurun. Çünkü bu savaşı bitirebiliriz. Barış yaşayabiliriz. Küresel dünyada savaşsız yaşayabiliriz" ifadelerini kullandı.