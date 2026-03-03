ABD-İsrail ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Zelenski, İran'ı Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta "suç ortağı" olarak nitelendirdi.
Zelenski, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Katar Emiri ile görüştüğünü belirterek Orta Doğu ve Körfez ülkeleriyle diplomatik temaslarını sürdüreceklerini ifade etti. Ukrayna'nın savaşın ve şiddetin yayılmasına direnen ülkelerle dayanışma içinde olduğunu vurguladı.
İran'ın uzun yıllardır bölgedeki istikrarsızlıkta rol oynadığını savunan Zelenski, "İran rejimi, on yıllardır komşularının ve ulaşabildiği her yerdeki insanların hayatlarını yok etmeye yatırım yaptı. Bu temelde Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya'nın suç ortağı oldular" dedi.
Ukrayna hava sahasında kullanılan "Şahed" tipi insansız hava araçlarına dikkat çeken Zelenski, bu sistemlerin İran bağlantısına işaret ettiğini ve Tahran yönetiminin sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.
Zelenski, Ukrayna'nın Şahed İHA'larına karşı koyma konusunda önemli bir tecrübeye sahip olduğunu belirterek, bu alandaki uzmanlığın Körfez ülkeleriyle paylaşılabileceğini kaydetti. Ancak bu iş birliklerinin Ukrayna'nın kendi savunma kapasitesini zayıflatmaması gerektiğini vurguladı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sürdüğünü hatırlatan Zelenski, Ukraynalıların hayatlarını korumanın öncelikleri olmaya devam ettiğini ifade etti.
Son Dakika › Dünya › Ukrayna lideri Zelenski de savaşta tarafını belli etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.