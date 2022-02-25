Ukrayna lideri Zelenski, Rusya lideri Putin'i müzakere masasına çağırdı: Ölümleri durduralım! - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi sonrasında sıkıyönetim ve seferberlik ilan eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, sık sık sosyal medya hesabından yayın yaparak ülkedeki son gelişmeleri aktarıyor. Son olarak sabah 137 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Zelenski, topraklarını işgal eden Rusya lideri Putin'e seslendi.

"RUSYA, SİVİLLERİ VURUYOR"

Rusya'nın sabahın erken saatlerine kadar füze vuruşlarına devam ettiğini belirten Zelenski, "Rusya füze vuruşlarına yerel saatle sabah 04.00'te yeniden başladı. Rus birlikleri birçok yönde ilerlemeyi durdurdu. Rusya askeri ve sivil hedefleri vuruyor" açıklamasında bulundu.

"27 LİDERE NATO'YA KATILIP KATILAMACAĞIMIZI SORDUM"

Zelenski, "Bugün 27 Avrupalı lidere Ukrayna'nın NATO'ya katılıp katılamayacağını doğrudan sordum. Herkes korkuyor, cevap vermiyorlar" dedi. Ukrayna lideri ayrıca dün akşam ABD ve Avrupa'nın açıkladığı yaptırımlara yönelik "Yeterli değil" yanıtını verdi.

"RUSYA'YI YENİDEN MÜZAKERE MASASINA OTURTMALIYIZ"

Rusya'da protestolara katılan Rus vatandaşlarına da seslenen Zelenski, "Bu gece kahraman şehir Kiev'deki yerleşim alanlarını bombalamaya başladınız, 1941'taki gibi. Protestoya gelen tüm Rus vatandaşlarına şunu söylemek istiyorum: Sizi duyduk, bize inanmaya başladınız. Bizim için savaşın. Savaşla savaşın." dedi.

Zelenski Putin'e de diyalog çağrısında da bulunarak "Rusya'yı ölümleri durdurmak için yeniden müzakere masasına oturtmalıyız" ifadelerini kullandı.

RUSYA: UKRAYNA'YI İŞGAL PLANIMIZ YOK

İki ülke arasında çatışmalar bugün de sürerken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, NATO'yu manipülasyon yapmakla suçladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği yönündeki söylemlere tepki gösteren Lavrov, ''Ukrayna'yı işgal planımız yok'' dedi.