Ukrayna, Makarivka'yı da Rusların kontrolünden aldı

Ukrayna, Blagodatne'den sonra Makarivka yerleşim yerinin de Rusların kontrolünden alındığını bildirdi.

"250 METRE İLERLEDİK"

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karşı taarruzun gerçekleştirilmekte olduğu yönlerdeki durumu değerlendirdi. Bahmut yönünde Ukrayna birliklerinin taarruz eylemlerine devam ettiğini belirten Malyar, "Berhove Barajı bölgesinde 250 metre ilerleme kaydettik." ifadesini kullandı.

"İKİ BÖLGE İŞGALDEN KURTARILDI"

Malyar, güneyde iki yönde 300 ila 1500 metre arasında ilerlediklerine dikkati çekerek, "Blagodatne ve Makarivka yerleşim yerleri işgalden kurtarıldı." bilgisini paylaştı.

"HİÇBİR MEVZİ KAYBEDİLMEDİ"

Savunma Bakan Yardımcısı Malyar, Ukrayna askerlerinin savunmaya devam ettiği bölgelerde hiçbir mevzinin kaybedilmediğini ileri sürdü. Ukrayna silahlı kuvvetlerine bağlı Oleksii Dovbuş 68. Avcı Birliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Donetsk bölgesindeki Blagodatne köyünü işgalden kurtardıklarını açıklamıştı.