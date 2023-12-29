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Ukrayna'nın Rus gemisine saldırısı sonrası Putin, intikam timlerini Kırım'a gönderdi - Son Dakika
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Ukrayna'nın Rus gemisine saldırısı sonrası Putin, intikam timlerini Kırım'a gönderdi

Ukrayna'nın 26 Aralık tarihinde Rus Karadeniz Filosuna ait "Novoçerkassk" çıkarma gemisini seyir füzeleriyle vurması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Görüntüleri de büyük ses getiren saldırı sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çok öfkeli olduğunu duyuran İngiliz basını, Rus liderin intikam timlerini Kırım'a gönderip baskın talimatı verdiğini ve Kırım hava savunma güçlerinin cezalandırmasının beklendiğini yazdı.

29.12.2023 - 13:32,  Güncelleme: 14:45
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Rusya ve Ukrayna arasında neredeyse 2 senedir devam eden savaştaki en kritik noktalardan biri olan Kırım geçtiğimiz günlerde yeniden Kiev güçlerinin hedefi oldu. Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından 26 Aralık tarihinde yapılan açıklamada, yerel saatle 02.30 sıralarında Feodosia kasabası kıyılarına düzenlenen hava saldırısında Rus Karadeniz Filosuna ait "Novoçerkassk" çıkarma gemisinin seyir füzeleriyle vurulduğu belirtildi.

Ukrayna'nın gemi saldırısı sonrası Putin'den baskın talimatı! İntikam timleri Kırım'a gönderildi

HAVA SALDIRISINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden Korgeneral Mikola Oleşçuk, saldırıya ait olduğu iddia edilen görüntüleri paylaşırken, Rusya'nın Kırım Valisi Sergey Aksyonov Ukrayna'nın hava saldırısında 1 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı da büyük çıkarma gemisi Novoçerkassk'ın güdümlü füze taşıyan Ukrayna uçakları tarafından vurulduğunu ve gemide hasar oluştuğunu doğruladı.

Ukrayna'nın gemi saldırısı sonrası Putin'den baskın talimatı! İntikam timleri Kırım'a gönderildi

İNGİLİZ BASINI: RUSYA LİDERİ PUTİN ÇOK ÖFKELİ

İngiliz Independent gazetesi, Rus donanması için 'utanç verici' olarak tanımladığı saldırı sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin'in çok öfkeli olduğunu yazdı. İddialarını Ukraynalı 'The Atesh' grubuna dayandıran gazete, Rus liderin intikam timlerini Kırım'a gönderip baskın talimatı verdiğini ve Kırım hava savunma güçlerinin cezalandırmasının beklendiğini yazdı. Independent'a göre çok sayıda komutanın görevden alınarak cepheye gönderilmesi bekleniyor.

Ukrayna'nın gemi saldırısı sonrası Putin'den baskın talimatı! İntikam timleri Kırım'a gönderildi

EVLERE BASKIN DÜZENLENİP TELEFONLAR İNCELENDİ

Ukraynalı 'The Atesh' grubu ise Telegram uygulaması üzerinden paylaştıkları mesajda, bölgede çok sayıda baskın düzenlendiğini, evlerin aranıp akıllı telefonların incelendiğini öne sürdü.

"KIRIM ARTIK RUS GEMİLERİ İÇİN GÜVENLİ BİR YER DEĞİL"

BNN Bloomberg ise Ukrayna'nın Kırım'a yönelik saldırılarının arttırması nedeniyle Devlet Başkanı Vladimir Putin önemli deniz üssünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını iddia etti. Yayın kuruluşuna konuşan analistler Kırım'ın artık Rus savaş gemileri için güvenli bir yer olmadığını vurguladı.

Ukrayna\'nın Rus gemisine saldırısı sonrası Putin, intikam timlerini Kırım\'a gönderdi
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