Ukrayna'da lise öğrencilerine temel savunma ve silah kullanım dersleri veriliyor

Rusya- Ukrayna savaşının hala sürmesiyle Ukrayna vatandaşları zorlu günler geçirmeye devam ediyor. Bununla birlikte ayakta kalmak için direnen Ukrayna'nın Lviv kentinde lise öğrencilerine temel savunma, silah kullanımı ve atış eğitimlerinin verilmesi için öğretmenler kollarını sıvadı. Birçok öğrenciye yaz kurslarında dersler verilmeye başlandı.

ÖĞRENCİLER SIRAYLA ATIŞ YAPIYOR

Lise öğrencilerine kendilerini savunmak için ateş etmek öğretiliyor. Tedbirler alınarak hedefe uzak atış denemeleri de yapılıyor. Öte yandan videoda lise öğrencilerinin hocalarını pür dikkatle dinlediği ve öğretmenlerinde silahı nasıl tutacağını göstermesi de görülüyor.

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