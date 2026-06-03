Ukrayna\'nın St. Petersburg\'a İHA Saldırısı

RUSYA, Ukrayna'nın St. Petersburg şehrine insansız hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın en önemli organizasyonlarından olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun açılış gününde, Ukrayna'nın bölgeye insansız hava saldırıları (İHA) düzenlediğini bildirdi. Beglov, kentin, Kronştad, Kirov ve Krasnoselsk bölgelerindeki altyapılara yönelik Ukrayna'nın (İHA) saldırıları yaptığını belirtti. Bazı sivillerin yaralandığını ve altyapının hasar aldığını aktaran Beglov, İHA'ların saldırı düzenlediği yerlerde yetkililerin çalıştığını ifade etti.