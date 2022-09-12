Ukrayna'dan Kadirov'u sinirlendiren atak! Rus ordusunu tehdit etti: Putin'i bilgilendireceğim - Son Dakika
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Ukrayna'dan Kadirov'u sinirlendiren atak! Rus ordusunu tehdit etti: Putin'i bilgilendireceğim

12.09.2022 13:25

Ukrayna'nın, ülkenin doğusundaki 3 bin kilometreden fazla alanı Rusya'dan geri aldığını duyurması Putin'in sağ kolu Kadirov'u küplere bindirdi. Rus ordusunun büyük hatalar yaptığını ve acilen taktik değiştirmesi gerektiğini belirten Kadirov, aksi halde durum hakkında Putin'i bilgilendireceğini belirtti. Kadirov, bu sözleriyle Putin'in durumdan haberdar olmadığını iddia ederken, ordunun üst kademesini de üstü kapalı tehdit etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan ve Ukrayna işgalinde önemli bir role sahip olan Çeçen lider Ramazan Kadirov, savaşın gidişatıyla ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu.

"RUS ORDUSUNUN HATA YAPTIĞI ÇOK AÇIK"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 7'nci ay dolmak üzereyken Kadirov, Ukrayna'nın doğusundaki Kharkiv eyaletinde kritik bir tedarik merkezi olan İzyum'un Ukraynalılara geçmesinin ardından Rus ordusunu eleştirdi. Kadirov, "Özel askeri operasyonla ilgili bugün veya yarın değişiklik yapılmazsa, Kremlin'e sahadaki durumu açıklamak zorunda kalacağım." dedi. Kadirov, "Savunma Bakanlığı'nda çalışmıyorum ve stratejist değilim. Ancak buradaki hataları görebiliyorum. Hata yaptıkları çok açık. Umarım kısa sürede gerekli sonuçları çıkarabilirler" dedi.

ÜSTÜ KAPALI TEHDİT

Kadirov, bu sözleriyle Putin'in durumdan haberdar olmadığını öne sürerken, ordunun üst kademesini de üstü kapalı tehdit etti. Kadirov, kuzeydoğu Ukrayna'daki durumla ilgili ise, "Orada adamlarımız var, bu tür durumlar için özel olarak hazırlanmış savaşçılar. 10 bin kişinin daha onlara eklenmesini bekliyoruz. En yakın zamanda Odesa'ya ulaşacağız." ifadelerinde bulundu.

UKRAYNA KASABALARI BİR BİR GERİ ALMAYA BAŞLADI

Ukrayna ordusu, ülkenin doğusunda gerçekleştirdiği karşı taarruzda 3.000 kilometrekareden fazla alanı Rusya'dan geri aldığını açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı da Cumartesi günü askeri birliklerin Ukrayna'nın doğusundaki İzyum, Balakliya ve Kupiansk kasabalarından geri çekildiğini duyurmuştu.

"ASKERLERİ TOPLAMAK İÇİN ÇEKİLDİK" AÇIKLAMASI

Sözcü'de yer alan habere göre bakanlık, Izyum'daki askerlerin "yeniden toparlanmak" için; Balakliya'daki askerlerin ise Donetsk cephesine destek oluşturmak için çekildiğini öne sürmüştü. Arka arkaya gelen çekilme haberleri Rus milliyetçileri arasında da öfkeye neden olurken, Rus ordusu yönetimini Ukrayna savaşında nihai zaferi sağlamak için acil değişiklikler yapmaya çağırdılar. İzyum'un düşüşü, birliklerinin Mart ayında Ukrayna'nın başkenti Kiev'den geri çekilmesinden bu yana Rusya'nın en kötü askeri yenilgisi oldu.

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Son Dakika Dünya Ukrayna'dan Kadirov'u sinirlendiren atak! Rus ordusunu tehdit etti: Putin'i bilgilendireceğim - Son Dakika


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