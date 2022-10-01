Ukrayna ordusunun başlattığı operasyon sonuç verdi! Köşeye sıkışan Ruslar Lyman kentinden geri çekildi

Rusya'nın Ukrayna toprakları olan Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgesini ilhak etmesi, dünyada büyük yankı uyandırdı. AB, ABD ve birçok ülke Rusya'nın kararına tepki gösterdi. Rusya'nın bu bölgeleri kendi topraklarına kattığını açıklamasının ardından harekete geçen Ukrayna ordusu, ilhak edilen bölgelere operasyon başlattı.

"5 BİN RUS ASKERİ LYMAN KAZANINDA KALDI"

Ukrayna Luhanks Bölge İdaresi Başkanı Sergiy Hayday, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Lyman şehri çevresinde başlattığı karşı saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hayday, "Yaklaşık 5 bin Rus askeri 'Lyman kazanında' kaldı. Ukrayna güvenlik güçleri neredeyse tüm çıkış yollarını ve mühimmat tedarik yolları bloke etti. Lyman' ın işgalden kurtarılmasından sonra sıra Luhansk bölgesine gelecek." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA BAZI YERLERİ GERİ ALDI

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Grubu Temsilcisi Sergey Çerevatiy, Lyman şehri yakınlarındaki Yampil, Novoselivka, Şandriholovo, Drobışevo, Stavki yerleşim birimlerinin geri alındığını açıkladı.

"ASKERLER DAHA AVANTAJLI HATLARA ÇEKİLDİ"

Öte yandan Rus tarafı da olayla ilgili son gelişmeleri aktardı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lyman'da 5 bin Rus askerinin Ukrayna ordusu tarafından kuşatılması riski nedeniyle çekilme kararı alındığı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, askerlerin daha avantajlı hatlara çekildiğini belirtti.

LYMAN ŞEHRİNİN ÖNEMİ

Rusya, Mayıs ayı sonlarında Lyman'ı ele geçirdikten sonra Lyman şehrini asker konuşlandırma ve mühimmat tedariki için önemli bir lojistik merkeze dönüştürmüştü. Şehir aynı zamanda Ukrayna'nın doğu ve kuzeydoğusundaki Donetsk, Luhansk ve Harkov bölgelerini birbirine bağlayan önemli bir demiryolu merkezi olarak stratejik öneme sahip.

Lyman'da Ukrayna'nın yeniden kontrol sağlamasının, 24 Şubat'ta işgalin başlamasından bu yana Rusya'nın "en kötü askeri yenilgilerinden biri" olacağı belirtiliyor. Ukrayna ordusunun Lyman'da kontrolü ele geçirirse bu durum Ukrayna'nın Donetsk bölgesinin kuzey kısmını tamamen temizlemesine ve komşu Luhansk bölgesine ilerlemesine izin verecek.