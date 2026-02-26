Ukrayna, Rus İHA\'sını böyle vurdu

Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait An-28 nakliye uçağı, Rusya'nın saldırı amaçlı kullandığı Shahed-136 (Geran-2) tipi insansız hava aracını havada imha etti.

İHA'NIN VURULDUĞU ANLAR KAMERADA

Modernize edilen ve üzerine lazer hedefleme sistemi entegre edilen uçağın, kamikaze İHA'yı lazerle işaretleyerek vurduğu anlar saniye saniye uçak kamerasına yansıdı.

Askeri uzmanlar, yavaş uçan An-28'in, benzer hızdaki İHA'ları takip etmekte jetlerden daha avantajlı olduğuna dikkat çekiyor. Pahalı hava savunma füzeleri yerine düşük maliyetli uçak ve mühimmatların kullanılması, Ukrayna'nın Rus İHA saldırılarına karşı geliştirdiği yeni ve ekonomik bir savunma stratejisi olarak değerlendiriliyor.