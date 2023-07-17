Ukrayna, Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesine rağmen ihracata devam edecek

Dünyanın akıbetini merak ettiği Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin Rusya, "Verilen sözler tutulmadı. Anlaşma bugünden itibaren yürürlükte olmayacak. Rusya'nın şartları kabul edilirse anlaşmaya dönülecek" dedi. Rusya'nın anlaşmadan çekilmesinin ardından Ukrayna lideri Zelenski, "Ukrayna, Rusya'nın çekilmesine rağmen tahıl anlaşması kapsamında ihracatı sürdürmeye hazır" ifadelerini kullandı. Öte yandan Zelenski'nin Sözcüsü Nikiforov ise "Korkmuyoruz, gemilerin sahibi şirketler bizimle temasa geçti, Türkiye geçişlerine izin verirse hazır olduklarını söylediler. Bu nedenle herkes tahıl tedarikini sürdürmeye hazır" ifadelerini kullandı.

RUSYA ANLAŞMADAN ÇEKİLDİ

Ukrayna ile Rusya arasında çıkan savaşın ardından Türkiye ve BM'nin aracılığı ile 2022'de İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresi bugün doluyordu. Daha önce 3 kez uzatılan anlaşmanın bir kez daha uzatılması umut edilirken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugün yaptığı açıklamada "Verilen sözler tutulmadı. Tahıl Koridoru Anlaşması bugünden itibaren yürürlükte olmayacak. Rusya'nın şartları kabul edilirse anlaşmaya dönülecek" dedi.

ZELANSKİ: UKRAYNA, İHRACATI SÜRDÜRMEYE HAZIR

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekildiğini duyurmasının ardından Kiev'den açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Ukrayna, Rusya'nın çekilmesine rağmen tahıl anlaşması kapsamında ihracatı sürdürmeye hazır" dedi.

"TÜRKİYE İZİN VERİRSE TEDARİKİ SÜRDÜRMEYE HAZIRIZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Sözcüsü Nikiforov ise Rusya'nın anlaşmadan çekilmesine rağmen Tahıl Koridoru'nu kullanmayı planladıklarını açıkladı. Nikiforov, "Korkmuyoruz, gemilerin sahibi şirketler bizimle temasa geçti, Türkiye geçişlerine izin verirse hazır olduklarını söylediler. Bu nedenle herkes tahıl tedarikini sürdürmeye hazır. Tahıl koridorunu kullanmak için gereken her şey yapılmalı" dedi.