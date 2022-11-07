ABD basınından gündem olacak iddia! Rusya ile gizlice görüştüler - Son Dakika
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ABD basınından gündem olacak iddia! Rusya ile gizlice görüştüler

07.11.2022 13:19

Ukrayna-Rusya Savaşı devam ederken ABD basını gündem olacak bir iddiada bulundu. ABD basını, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Putin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov ve mevkidaşı Nikolai Potrushev ile görüştüğünü yazdı. ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, görüşmenin amacı nükleer felaket riskini ortadan kaldırmak olduğu belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş 8 aydır devam ediyor. Savaş devam ederken ABD basınından Wall Street Journal'ın (WSJ) haberi gündeme bomba gibi düştü.

RUSYA VE ABD GİZLİCE GÖRÜŞTÜ

Gazete, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Putin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov ve mevkidaşı Nikolai Potrushev ile görüştüğünü yazdı. Söz konusu haber, adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırıldı.

NÜKLEER FELAKETİ ÖNLEMEK İÇİN YAPILDI

WSJ, görüşmenin Ukrayna'da nükleer silah kullanımına karşı uyarı ve devam eden çatışmaların tırmanma riskini azaltmak için yapıldığının altını çizdi. Sullivan'ın Rus yetkililerle yaptığı görüşmeler hakkında WSJ'ye konuşan ABD'li yetkililer Beyaz Saray'ın bu görüşmelerden umutlu olmadığını belirtti.

ABD ZELENSKİ'YE BASKI YAPIYOR

Öte yandan ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, ABD'nin Ukrayna'ya Rusya ile görüşmesi için baskı uyguladığını yazdı. Gazete, ABD artan nükleer savaş korkuları arasında Zelenski'ye Putin ile görüşme yasağını kaldırması ve savaşa son vermesi için baskı yaptığını yazdı.

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