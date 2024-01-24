 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ukrayna, Rusya'ya ait askeri nakliye uçağını düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna, Rusya'ya ait askeri nakliye uçağını düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod yakınlarında düşen askeri nakliye uçağının Ukrayna ordusu tarafından hava savunma sistemi füzesiyle düşürüldüğünü açıkladı. Uçakta esir düşen 65 Ukrayna askeri bulunuyordu. Ukrayna yönetimi ise takas için askeri nakliye uçaklarıyla Belgorod havaalanına nakledileceğini biliyordu.

Ukrayna, Rusya\'ya ait askeri nakliye uçağını düşürdü
24.01.2024 - 16:08,  Güncelleme: 16:13
Abone Ol

Rusya Savunma Bakanlığı içinde 74 kişi bulunan ve Belgorod yakınlarında bugün düşen askeri nakliye uçağının, Ukrayna ordusu tarafından hava savunma sistemi füzesiyle düşürüldüğünü açıkladı. Uçakta esir düşen 65 Ukrayna askeri bulunuyordu.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, 65 Ukraynalı askeri savaş esiri değişimi için Chkalovsky'den Belgorod havaalanına götüren Rus askeri nakliye havacılığına ait uçağın 'düşürüldüğünü' belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Liptsy'den (Harkiv bölgesi) uçağa hava savunma sistemi füzesi ile saldırdı. Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri radarı iki füzenin fırlatıldığını tespit etti.

Savaş esiri değişimi için 65 Ukraynalı savaş esiri taşıyan uçakta 6 mürettebat ve savaş esirlerine eşlik eden 3 Rus askeri vardı. Sonuç olarak mürettebat ve tüm yolcular öldürüldü.

Ukrayna yönetimi, yerleşik uygulamaya uygun olarak Ukraynalı askerlerin takas için bugün askeri nakliye uçaklarıyla Belgorod havaalanına nakledileceğinin farkındaydı.

Daha önce yapılan bir anlaşmaya göre takas öğleden sonra Rusya-Ukrayna sınırındaki Kolotilovka kontrol noktasında gerçekleşecekti."

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ukrayna, Rusya, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna, Rusya'ya ait askeri nakliye uçağını düşürdü - Son Dakika


19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

Son Dakika
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52 AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi
16:45 ABD'li milyarder Elon Musk: İsmim oldukça Yahudi ismi, Yahudi gibiyim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 20:48:42. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna, Rusya'ya ait askeri nakliye uçağını düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement