Ukrayna, Rusya\'ya ait askeri nakliye uçağını düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı içinde 74 kişi bulunan ve Belgorod yakınlarında bugün düşen askeri nakliye uçağının, Ukrayna ordusu tarafından hava savunma sistemi füzesiyle düşürüldüğünü açıkladı. Uçakta esir düşen 65 Ukrayna askeri bulunuyordu.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, 65 Ukraynalı askeri savaş esiri değişimi için Chkalovsky'den Belgorod havaalanına götüren Rus askeri nakliye havacılığına ait uçağın 'düşürüldüğünü' belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Liptsy'den (Harkiv bölgesi) uçağa hava savunma sistemi füzesi ile saldırdı. Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri radarı iki füzenin fırlatıldığını tespit etti.

Savaş esiri değişimi için 65 Ukraynalı savaş esiri taşıyan uçakta 6 mürettebat ve savaş esirlerine eşlik eden 3 Rus askeri vardı. Sonuç olarak mürettebat ve tüm yolcular öldürüldü.

Ukrayna yönetimi, yerleşik uygulamaya uygun olarak Ukraynalı askerlerin takas için bugün askeri nakliye uçaklarıyla Belgorod havaalanına nakledileceğinin farkındaydı.

Daha önce yapılan bir anlaşmaya göre takas öğleden sonra Rusya-Ukrayna sınırındaki Kolotilovka kontrol noktasında gerçekleşecekti."