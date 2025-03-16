Ukrayna Saldırısına Cevap: Rusya Askerleri Sınırı Terke Düşüyor

(ANKARA) - Rus yetkililer, Ukrayna'nın yedi aylık saldırısının ardından Rusya'nın, bugün son Ukraynalı askerleri Rusya'nın batısından çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş üç yıldır devam ederken, Ukrayna güçleri geçtiğimiz ağustos ayında, Kursk'ta Rusya'nın batı sınırını geçerek, 1941'deki Nazi işgalinden bu yana egemen Rus topraklarına yapılan en büyük saldırıyı gerçekleştirmişti.

Açık kaynak haritalarına göre, Rusya tarafından bu ay gerçekleştirilen taarruz, Kiev'in geçen yıl iddia ettiği bin 368 km kareden daha fazla olan Ukrayna kontrolü altındaki alanı yaklaşık 110 km kareye düşürdü.

Rusya yanlısı askeri blog yazarlarından biri olan Yuri Podolyaka, Rusya'nın bazı bölgelerde Ukrayna güçlerini sınıra kadar geri püskürttüğünü, ancak yoğun çatışmaların devam ettiğini ve Ukrayna güçlerinin geri çekilirken karşılık verdiğini söyledi.

Putin'den Ukraynalı birliklere "teslim ol" çağrısı

Rusya bölgedeki çok sayıda mayını temizlediğini belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Mart Cuma günü yaptığı açıklamada, teslim olmaları halinde Rusya'nın bölgedeki Ukrayna birliklerinin hayatını garanti altına alacağını söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, dün yaptığı açıklamada ise birliklerinin kuşatılmadığını söylerken, ancak Kursk'a sınırı olan Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumy bölgesine yönelik yeni bir Rus saldırısı olabileceği konusunda alarm verdi.

Zelenski, Kuzey Kore askerlerinin de savaşa dahil edildiğini ileri sürdü

Putin, Ukrayna birliklerini Kursk'ta sivillere karşı suç işlemekle suçlarken Kiev bunu reddetti. Ukrayna, 11 bin kadar Kuzey Kore askerinin Kursk'ta Rusya ile birlikte savaştığını söylese de Rusya ve Kuzey Kore, buradaki Kuzey Kore birlikleri hakkında savaşa dahil olmaları konusunda bir açıklama yapmadı.

Kursk bölgesi için gerçekleştirilen şiddetli ve yıkıcı çatışmalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Üçüncü Dünya Savaşı'na dönüşebilecek bir 'kan gölü' olduğunu" söylediği savaşı sona erdirme çabalarını şekillendirdi.

Rusya-Ukrayna arasında 30 günlük ateşkes olacak mı?

Öte yandan, Kiev'in Washington'un 30 günlük ateşkes önerisini desteklemeye hazır olduğunu açıklamasının ardından ABD, geçen hafta Ukrayna ile askeri yardım ve istihbarat paylaşımını yeniden başlatmayı kabul etmişti. Putin, 13 Mart Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Rusya'nın ateşkes önerisini prensipte desteklediğini ancak bir dizi önemli koşul çözülmeden ya da açıklığa kavuşturulmadan çatışmalara ara verilemeyeceğini" söyledi.

Putin, defalarca barış hakkında konuşmaya hazır olduğunu ancak Ukrayna'nın NATO üyeliği istemeyeceğini ve Rusya'nın kontrol etmediği topraklar da dahil olmak üzere Ukrayna'da hak iddia ettiği tüm toprakları elinde tutacağını ilan etmesi gerektiğini belirtti.

Macron: "Ukrayna'daki barış güçleri konusunda karar vermek, Rusya'ya düşmüyor"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız basınına verdiği bir mülakatta, Rusya ile ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak İngiltere ve Fransa tarafından önerilen Ukrayna'ya barış gücü askerlerinin konuşlandırılması konusunun Moskova'nın değil Kiev'in karar vermesi gereken bir konu olduğunu söyledi. Macron, "Ukrayna egemendir. Müttefik kuvvetlerin topraklarında bulunmasını istiyorsa, bu Rusya'nın kabul edip etmeyeceği bir şey değildir" dedi. Macron, herhangi bir barış gücünün kilit noktalarda konuşlandırılacak "ülke başına birkaç bin askerden" oluşacağını söyledi ve bir dizi Avrupalı ve Avrupalı olmayan ülkenin katılmakla ilgilendiğini sözlerine ekledi.

Rusya ise, NATO ittifakına üye ülkelerden askerlerin Ukrayna'da konuşlandırılması fikrini defalarca reddetmişti.

Savaş, iki ülkeye de kaybettirdi...

ABD istihbaratının 2023 değerlendirmesine göre, 100 binden fazla Rus askeri öldürüldü ya da yaralandı. Rus ekonomisi ise rekor savunma harcamaları ve şimdiye kadar uygulanan en sert Batı yaptırımları nedeniyle büyük ölçüde zarar gördü.

Aynı ABD istihbarat tahminlerine göre, Ukrayna'da da 100 binden fazla asker öldü ya da yaralandı. Ukrayna'nın ekonomisi paramparça olurken, topraklarının beşte biri Rusya'nın kontrolü altına geçti. Kiev, Batı'dan aldığı 260 milyar dolardan fazla yardıma rağmen Rus güçlerini püskürtemedi.