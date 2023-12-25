Ukrayna Savunma Bakanlığı\'nda bir üst düzey yetkili zimmetine 40 milyon dolar geçirdiği gerekçesi ile tutuklandı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nda üst düzey bir yetkili, 1.5 milyar Ukrayna hryvnia (40 milyon dolar) değerindeki bir top mermisi sözleşmesiyle ilgili olarak gözaltına alındı.

SBU'ya göre, yetkili geçen yıl aralık ayında özel bir ihracat şirketi ile toplu bir top mermisi alımı için anlaşma imzaladı.

Ancak daha sonra aynı üreticiyle daha avantajlı bir tedarik sözleşmesi imzalandı - ki bu, aracıları içermeyen bir anlaşmaydı. SBU, bu durumun teslimat süresini önemli ölçüde kısalttığını ve ürün maliyetini düşürdüğünü belirtti.

SBU'ya göre, savunma yetkilisi orijinal - daha pahalı - sözleşmeyi uzattı ve 1.5 milyar Ukrayna hryvnia (40 milyon dolar) tutarındaki fonlar, bağlı bir yabancı aracı firma hesaplarına transfer edildi.

SBU, yasa dışı faaliyeti doğrulayan belgeler bulduğunu söylüyor. Yetkili, suçlu bulunması halinde 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, fonları geri almaya yönelik önlemler aldığını belirtti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Basın ve Bilgi Departmanı Başkanı Illarion Pavliuk'a göre, ödeme yapılan ancak teslimatın gerçekleşmediği bir sözleşme söz konusuydu. Bu nedenle, avukatlar sözleşmeyi feshetme ve fonları geri alma seçeneklerini değerlendiriyor.

Eylül ayında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'u "yeni yaklaşımlar" gerektiğini belirterek görevden almıştı; çünkü Ukrayna Savunma Bakanlığı'nı içeren bir dizi yolsuzluk skandalı ortaya çıkmıştı.

Zelensky'nin yerine eski Ukrayna Halk Milletvekili Rustem Umerov atanmıştı.

Ardından, CNN'ın bildirdiğine göre, ABD'nin Ukrayna'yı hükümet içi yolsuzlukla mücadele konusunda daha fazla çaba göstermeye çağırdığı belirtiliyor. Yetkililer, Washington'un, belirli türdeki ABD ekonomik yardımının Ukrayna'nın kurumlarını reform konusundaki ilerlemesine bağlı olacağına dair Kiev'e birkaç bildiri gönderdiğini söyledi.

Zelensky, bu ay Washington DC'ye seyahat ederek ABD Senatörleri ile görüştü ve AB'nin Ukrayna ile üyelik müzakerelerini açma kararı almasının ardından yolsuzluk endişelerine yanıt vermeye çalıştı.