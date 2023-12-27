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Ukrayna Savunma Bakanlığı: Novoçerkassk adlı gemi bir denizaltıya dönüştürüldü - Son Dakika
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Ukrayna Savunma Bakanlığı: Novoçerkassk adlı gemi bir denizaltıya dönüştürüldü

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Feodosya limanında vurulan Rusya'ya ait Novoçerkassk adlı geminin Ukraynalı savaşçılar tarafından modifiye edilerek bir denizaltıya dönüştürüldüğünü açıkladı. İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ise saldırının Rusya'nın Karadeniz Filosunun yüzde 20'sini yok ettiğini belirtti ve Ukrayna'nın denizde kazanması için yeni Denizcilik Kabiliyet Koalisyonu'nun yardımcı olduğunu söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı: Novoçerkassk adlı gemi bir denizaltıya dönüştürüldü
27.12.2023 - 09:45,
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Ukrayna Savunma Bakanlığı, 26 Aralık gecesi Feodosya limanında vurulan Rusya'ya ait Novoçerkassk adlı gemiye ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, "Ukraynalı savaşçılar gemiyi modifiye etti. O artık bir denizaltı" dedi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukraynalı savaşçılar Rus Novocherkassk büyük çıkarma gemisini modifiye ettiler. O artık bir denizaltı. Ukraynalı pilotlar mükemmel bir iş çıkardı. Kırım Ukrayna'dır. Burada işgalcinin filosuna yer yoktur" denildi.

SHAPPS: RUS FİLOSUNUN YÜZDE 20'Sİ YOK EDİLDİ

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, gemiye düzenlenen saldırının ardından dün yaptığı açıklamada, "Putin'in donanmasının bu son yıkımı, Ukrayna savaşında bir çıkmaz olduğuna inananların yanıldıklarını gösteriyor! Onlar, son 4 ayda Rusya'nın Karadeniz Filosunun yüzde 20'sinin yok edildiğini fark etmediler. Rusya'nın Karadeniz'deki hakimiyetine artık meydan okunuyor, Birleşik Krallık ve Norveç liderliğindeki yeni Denizcilik Kabiliyet Koalisyonu, Ukrayna'nın denizde kazanmasını sağlamaya yardımcı oluyor" demişti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ukrayna Savunma Bakanlığı: Novoçerkassk adlı gemi bir denizaltıya dönüştürüldü - Son Dakika
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