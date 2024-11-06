Ukrayna ve Kuzey Kore Arasında İlk Çatışma - Son Dakika
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Dünya

Ukrayna ve Kuzey Kore Arasında İlk Çatışma

Ukrayna, Kuzey Kore askerleriyle ilk çatışmaları yaşadığını duyurdu, istikrarsızlık tehlikesi var.

06.11.2024 19:31
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(ANKARA) - Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna birlikleriyle ilk kez çatışmaya girdiğini ileri sürdü.  Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky de "Kuzey Kore ile yaşanan bu ilk çatışmaların dünyada yeni bir istikrarsızlık sayfası açtığı" açıklamasını yaptı.

Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, Güney Kore yayın kuruluşu KBS'ye verdiği röportajda, Kuzey Kore askerlerinden oluşan "küçük bir grup" ile çatıştıklarını söyledi. Daha önce Kuzey Kore birliklerine karşı Batı'nın tepkisiz kalmasını kınayan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, "Kuzey Kore ile yaşanan bu ilk çatışmaların dünyada yeni bir istikrarsızlık sayfası açtığını" belirtti.

Ukrayna'nın en üst düzey dezenformasyonla mücadele yetkilisi Andriy Kovalenko, Kuzey Kore'nin "ilk askeri birliklerinin...Kursk'ta çoktan ateş altına alındığını" ileri sürdü. Savunma Bakanı Umerov da röportajda bunu doğrulayarak, Kuzey Kore birliklerinin "önemli bir kısmının" çatışmaya girmesini beklediğini söyledi. Bunun "şimdiye kadar sadece küçük temaslar olduğunu, tam ölçekli bir angajman olmadığını" da belirten Umerov, birçoğunun hala eğitimden geçtiğini vurguladı. Umerov, herhangi bir kayıp olup olmadığından bahsetmedi.

Kuzey Kore'nin böyle bir hamle yapacağına dair haberler Güney Kore'yi de alarma geçirdi ve iki taraf arasındaki gerilimi arttırdı. Geçtiğimiz ayın sonlarında Seul, Rusya'nın Büyükelçisini çağırarak, Kuzey Kore birliklerinin Ukrayna'dan "derhal çekilmesini" istemişti. Ayrıca Ukrayna'ya doğrudan silah tedarik etmeyi düşündüğü uyarısında bulunmuştu.

Fakat Güney Kore'deki Seul yönetimi, her iki taraftaki birliklerin doğrudan çatışmaya girdiğine inanmadığını, ancak cephe hattına yakın az sayıda Kuzey Kore askerinin karıştığı bir olay olduğunu" belirtti.

Ukrayna, tahminen 11 bin Kuzey Kore askerinin Ukrayna birliklerinin bulunduğu Kursk sınır bölgesinde olduğunu öne sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Güney Kore ve ABD istihbaratının yanı sıra NATO da Kuzey Kore birliklerinin Rusya'nın savaşına dahil olduğuna dair kanıtlar gördüklerini açıkladı.

Ancak Moskova ve Pyongyang şu ana kadar iddiaların hiçbirine doğrudan yanıt vermedi.

Öte yandan, Rus milletvekilleri, bugün ilk kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haziran ayında Pyongyang'a yaptığı ziyaret sırasında önerilen Kuzey Kore ile karşılıklı savunma anlaşmasını onaylamak üzere oy kullanacak. Anlaşma, Rusya ve Kuzey Kore'nin her iki ülkeye karşı "saldırganlık" durumunda birbirlerine yardım edeceklerini taahhüt ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Ukrayna ve Kuzey Kore Arasında İlk Çatışma - Son Dakika

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