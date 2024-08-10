Ukraynalı Askerler Rusya'nın İçlerine İlerliyor - Son Dakika
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Ukraynalı Askerler Rusya'nın İçlerine İlerliyor

Ukraynalı Askerler Rusya\'nın İçlerine İlerliyor

Ukrayna ordusunun Rusya'nın sınırlarının içine girerek gerçekleştirdiği karşı saldırı devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerlerin püskürtülmesi için mücadelenin sürdüğünü belirtti. Kursk'taki çatışmaların nükleer santrale yaklaşması nedeniyle Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu uyarıda bulundu.

10.08.2024 18:51
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Rusya’nın batısında yer alan Kursk şehrindeki Ukraynalı askerlerin ilerleyişi devam ediyor.

Ukrayna ordusunun beş gündür sürpriz bir şekilde Rusya’nın sınırlarının içine girerek gerçekleştirdiği karşı saldırısı sürüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Cuma günü yaptığı açıklamada Ukraynalı askerlerin püskürtülmesi için mücadelenin sürdüğünü belirtti, 24 saat içinde 280 Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini açıkladı, ancak bu sayı teyit edilemedi.

Ukrayna ordusunun Rusya’nın 10 kilometre derininde ilerleyişini sürdürdüğü düşünülüyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı Şubat 2022’de işgal etmesinden beri ilk defa Ukrayna Rusya’nın bu kadar içerisine girebildi.

Ukrayna açık bir şekilde operasyonu üstlenmedi, ancak Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın işgalinin sonuçlarını “hissetmesi” gerektiğini söyledi.

Kursk’taki çatışmaların nükleer santrale yaklaşması dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), iki tarafa da nükleer bir kazanın yaşanmaması için dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Kursk’taki bazı kişiler tahliye edilerek trenlerle Moskova’ya gönderildi. AFP’ye konuşan bir görgü tanığı, “Korkunç, bombalıyorlar” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk’a ağır silahlarla donatılmış daha fazla askerin konuşlandırıldığını açıkladı.

Komşu Belgorod ve Bryansk bölgelerinde de terörle mücadele operasyonun başlatılması durumun ağır olduğuna gözler önüne seriyor.

Diğer yandan Ukrayna ordusu, Cuma günü Rusya’da bulunan bir askeri depoyu hedef aldığını, yüzlerce kanatlı bombanın yok edildiğini açıkladı.

Ukrayna’nın saldırıları üzerine Rusya, Ukrayna’daki Kostyantynivka kasabasındaki bir alışveriş merkezini hedef aldı.

Ukraynalı yetkililere göre saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.

Evler, dükkanlar ve onlarca araba zarar gördü.

Rus rublesi ise haftanın son işlem gününde dolara karşı yüzde 2,5 değer kaybetti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Ukraynalı Askerler Rusya'nın İçlerine İlerliyor - Son Dakika

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