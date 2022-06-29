Ukraynalı kadınlar orduya sıra dışı destek! Çıplak fotoğraflarını satarak 800 bin dolar topladılar - Son Dakika
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Ukraynalı kadınlar orduya sıra dışı destek! Çıplak fotoğraflarını satarak 800 bin dolar topladılar

29.06.2022 09:32

Rusya'nın işgali altında bulunan Ukrayna'da bir grup kadın, çıplak fotoğraflarını satarak orduya ve vatandaşlara maddi destek sağladı. Yapılan kampanya kapsamında 800,000 dolar toplanırken, projenin organizatörü Nastassia Nasko, hayat kadını olmadıklarını sadece bağış toplamak için soyunup çıplak poz verdiklerini söyledi.

Proje için açılan sitede toplam 38 kadın para karşılığında çıplak fotoğraf sattı. Toplanan paralar, hayır kurumları vasıtası ileordu ve savaştan zarar gören vatandaşlara bağışlanacak.

Ukraynalı kadınlar orduya destek olmak için çıplak fotoğraflarını sattılar

Projenin organizatörü Nastassia Nasko, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bağışta bulunan herkese çıplak fotoğraf verileceğini söyleyince paylaşımı beş dakika içinde binlerce yorum aldı.

Ukraynalı kadınlar orduya destek olmak için çıplak fotoğraflarını sattılar

Proje kapsamında şuana kadar 800,000 dolar toplandı. Nasko, kadınların kesinlikle hayat kadınları olmadıklarını sadece bağış toplamak için soyunup çıplak poz verdiklerini söyledi.

Ukraynalı kadınlar orduya destek olmak için çıplak fotoğraflarını sattılar

Nasko, son olarak ülkesine yardım etmek için böyle bir projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

YORUMLAR
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SON DAKİKA: Ukraynalı kadınlar orduya sıra dışı destek! Çıplak fotoğraflarını satarak 800 bin dolar topladılar - Son Dakika
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