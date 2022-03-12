Ukraynalı milletvekilinden Rusya'ya Nazi benzetmesi: Kiev Rusya'nın yeni Stalingard'ı olacak - Son Dakika
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Ukraynalı milletvekilinden Rusya'ya Nazi benzetmesi: Kiev Rusya'nın yeni Stalingard'ı olacak

12.03.2022 13:36
Ukraynalı milletvekilinden Rusya'ya Nazi benzetmesi: Kiev Rusya'nın yeni Stalingard'ı olacak

Ukrayna milletvekili Sviyatoslav Yurah, "Kiev'in Rusya'nın yeni Stalingrad'ı olabileceğini" belirterek "Kimse teslim olmayacak, bunun garantisini verebilirim" dedi.

Ukrayna tarihinin en genç milletvekili olan ve geçmişte Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanlığını yürüten Sviyatoslav Yurah başkent Kiev'e sabah saatlerinden itibaren "roket yağdırıldığını" ve şehrin eteklerinde Ukrayna ile Rus askerlerinin çatıştığını ifade etti.

BBC Radio 4'e konuşan Yurah, Rusya'nın şehrin merkezine doğru ilerlemesi durumunda "ciddi can kaybı yaşayacağını" ifade etti.

İkinci Dünya Savaşı'ndaki Stalingrad Kuşatması'na atıfta bulunan Yurah, "Burası milyonların yasadığı büyük bir şehir. Ruslar gelirse ciddi bir savaşla karşılaşacaklar. O kararı alırlarsa burası Rusya'nın Stalingrad'ı olacak" dedi.

TARİHİN EN KANLI MUHAREBESİYDİ

İkinci Dünya Savaşı'nın doğu cephesindeki Stalingrad Muharebesi 5 aydan uzun sürmüş; Sovyetler Birliği Nazi Almanya'sı karşısında şehri tutmuş, 6. Alman Ordusu'nu imha etmiş ve Kızıl Ordu Nazi Almanyası'nı geri itmeye başlamıştı.

Ukraynalı milletvekilinden Rusya'ya Nazi benzetmesi: Kiev Rusya'nın yeni Stalingard'ı olacak

Tarihin en kanlı muharebelerinden olan Stalingrad Muharebesi'nde 1.1 milyon Sovyet askeri, 800 bin de Alman ve Romanyalı asker ölmüştü. 1942 ile 1943 arasındaki muharebe, İkinci Dünya Savaşı'nda Berlin'in düşmesi ve Nazi Almanya'sının teslim olmasına giden sürecin dönüm noktalarından biri kabul ediliyor.

Kiev'deki gönüllü güçlerle çalışan Yurah, "Kimse teslim olmayacak, bunun garantisini verebilirim" dedi.

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Stalingrad, Ukrayna, Rusya, Kiev, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukraynalı milletvekilinden Rusya'ya Nazi benzetmesi: Kiev Rusya'nın yeni Stalingard'ı olacak - Son Dakika


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