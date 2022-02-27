Ukraynalı yetkilinin isyanı sonuç verdi! Elon Musk, Ukrayna'ya internet desteği sağladı - Son Dakika
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Ukraynalı yetkilinin isyanı sonuç verdi! Elon Musk, Ukrayna'ya internet desteği sağladı

27.02.2022 08:46
Ukraynalı yetkilinin isyanı sonuç verdi! Elon Musk, Ukrayna'ya internet desteği sağladı

Rusya'nın başlattığı saldırı Ukrayna'daki internet erişimini büyük ölçüde kullanılmaz hale getirirken, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Fedorov, Elon Musk'a seslenerek "Sen Mars'ı kolonize ederken, Rusya da Ukrayna'yı işgal etmeye çalışıyor" sözlerini söylemişti. Ukraynalı yetkilinin isyan etmesinin ardından sessizliğini bozan Musk, şirketi SpaceX'in Starlink isimli uydusunun Ukrayna'da aktif hale getirildiğini ve bu sayede internet sağlayabildiğini açıkladı.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan milyarder iş insanı Elon Musk, şirketi SpaceX'in Starlink isimli uydusunun Ukrayna'da aktif hale getirildiğini ve bu sayede internet sağlayabildiğini duyurdu. Aktif olarak kullandığı Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayan Musk, "Starlink hizmeti şu an Ukrayna'da aktif. Daha çok terminal de yolda" yorumunu yaptı.

UKRAYNALI YETKİLİ VERYANSIN ETTİ, MUSK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Rusya'nın işgali dolayısıyla internet sağlayıcılarının sorun yaşadığına dikkat çeken Musk, böylelikle daha çok terminal sözü de verdi. Musk'ın bu açıklaması Ukrayna'dan bir yetkilinin ünlü iş insanına veryansın etmesinden sonra geldi.

"SEN MARS'I KOLONİZE EDERKEN, RUSYA ÜLKEMİZİ İŞGAL EDİYOR"

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mihailov Fedorov, "Elon Musk, sen Mars'ı kolonize ederken, Rusya da Ukrayna'yı işgal etmeye çalışıyor! Roketlerin başarılı bir şekilde uzaya gönderilirken Rus füzeleri Ukraynalı sivillere saldırıyor" mesajını paylaşmıştı.

UKRAYNA'DAKİ İNTERNET ERİŞİMİ DE ETKİLENDİ

Rusya'nın işgali dolayısıyla başta çatışmaların yoğun olduğu Ukrayna'nın güneyi ve doğusunda internete erişim çok etkilenmişti.

272 UYDUNUN YAKINDA YÖRÜNGEDE OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Musk 15 Ocak'ta yaptığı açıklamada 1469 Starlink uydusunun aktif olduğunu ve 272'sinin de yakında yörüngede olacağını söylemişti. Fiber kablo ve baz istasyonlarının olmadığı bölgeler için kritik bir öneme sahip olması beklenen bu tür uyduların ayrıca doğal afetler sırasında da iletişim ve internetin zarar görmemesini de öngörüyor.

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Son Dakika Dünya Ukraynalı yetkilinin isyanı sonuç verdi! Elon Musk, Ukrayna'ya internet desteği sağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukraynalı yetkilinin isyanı sonuç verdi! Elon Musk, Ukrayna'ya internet desteği sağladı - Son Dakika
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