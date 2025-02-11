Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İsviçre\'de Uluslararası Yol Federasyonu Başkanı ile Görüştü

Dünya

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği İsviçre'de, Uluslararası Yol Federasyonu Başkanı Dimitris Mandalozis ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Ortak Toplantısı'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gitti. Bakan Uraloğlu, Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Başkanı Dimitris Mandalozis ile BMAEK, İç Ulaşım Komitesi (ITC) 87'nci Oturumu'nda bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Başkanı Sn. Dimitris Mandalozis ile BMAEK, İç Ulaşım Komitesi (ITC) 87. Oturumu'nda bir araya geldik. Uluslararası taşımacılığı değiştirecek ve geliştirecek itici güçler hakkında fikir alışverişi yaptık. IRF ile iş birliğimizi imkanlarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.