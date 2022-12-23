Ülke genelindeki gösterilerin ardından katı "sıfır vaka" politikasında gevşetmeye giden Çin'de koronavirüs vakaları yeniden arttı. Bazı hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin kapasitelerinin dolduğu görülürken, bir hastanede ise cansız bedenlerin yanındaki tekerlekli sandalyelerde tedavi altına alınan hastaların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
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23.12.2022 09:48:11. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'de vakalar artıyor! Yoğun bakım üniteleri doldu, hastaları ölenlerin yanına aldılar - Son Dakika