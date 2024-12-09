Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından kaçmaya çalışırken yakalanan rejim askerleri görüntülendi.
Suriye'de muhalif silahlı grupların başkent Şam'ı ele geçirmesinin ardından Beşar Esad rejimi destekçileri ile askerleri kaçmaya ve teslim olmaya başladı. Rejimin devrilmesinin ardından araçla kaçmaya çalışırken yakalanan rejim askerleri görüntülendi.
Araçtan dışarı çıkarılan rejim askerlerinin, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından karargaha götürüleceği belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Ülkeden kaçmaya çalışan Esad askerleri böyle yakalandı - Son Dakika
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