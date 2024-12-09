Suriyeliler, Ülkelerine Dönmek İçin Türkiye\'yi Terk Ediyor

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SURİYE'de muhalif grupların başkent Şam 'da kontrolü ele almasının ardından ülkelerine dönmek için Türkiye 'nin farklı kentlerinden yola çıkan Suriyeliler, Hatay 'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda uzun kuyruk oluşturdu. İdlib 'e dönmek için bekleyen Abdurrahman el-Ali, "Şimdi Esad gitti, savaş bitti. Vatanımıza, memleketimize dönüyoruz. Türkler bizim kardeşimiz. Recep Tayyip Erdoğan 'ı çok seviyoruz, ona çok teşekkür ederiz" dedi.

Suriye'de muhaliflerin başkent Şam'da kontrolü ele almasının ardından çok sayıda Suriyeli, ülkelerine dönüş için sabahın ilk ışıklarıyla beraber Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Genç, çocuk ve yetişkin Suriyeliler, eşyalarıyla birlikte sınır kapısı önünde uzun kuyruk oluşturdu. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı sınır kapısında işlemleri tamamlanan Suriyeliler gönüllü geri dönüş yapıyor.

'TÜRKLER BİZİM KARDEŞİMİZ'

Suriye'nin Lazkiye kentine dönmek için bekleyen Abdurrahman el-Ali, "6 yıldır Türkiye'deyim. Burada çalışıyordum. Tüm ailem Suriye'de. Şimdi Esad gitti, savaş bitti. Vatanımıza, memleketimize dönüyoruz. Türkiye çok güzel, bizi çok güzel ağırladılar. Türkler bizim kardeşimiz. Burada 6 yıl yaşadık, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz, ona çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

'BİZİ ÇOK İYİ AĞIRLADILAR'

Mustafa el-Ahmed ise "İdlib'den gelmiştim, şimdi evime geri dönüyorum. 3 yıldır buradayım. Artık vatanıma, memleketime geri dönüyorum. Türkiye'de kaldığım sürede bizi çok iyi ağırladılar. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk milletine teşekkür ederiz" dedi.