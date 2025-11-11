Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler

Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler
11.11.2025 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da mahkeme binası yakınlarında meydana gelen patlamada en az 12 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı. Patlamanın intihar saldırısı sonucu meydana geldiği ifade edilirken saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, mahkeme binası yakınlarında intihar saldırısı sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Pakistan basınındaki haberlere göre, polisin yaptığı açıklamada, İslamabad'daki bölge mahkemesi binası yakınlarında patlama sesi duyulmasının ardından acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler

PATLAMANIN İNTİHAR SALDIRISI OLDUĞU DOĞRULANDI

Güvenlik güçlerinin bölgeyi kordona almasından sonra polisin yaptığı açıklamada, patlamanın intihar saldırısı sonucu meydana geldiği doğrulandı.

Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını ifade etti. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Pakistan, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
67 yıllık ilçe köy olmak üzere Taşınacak 350 kişi aranıyor 67 yıllık ilçe köy olmak üzere! Taşınacak 350 kişi aranıyor
KKTC’nin yeni lideri, ilk yurt dışı ziyaretini perşembe günü Türkiye’ye yapacak KKTC'nin yeni lideri, ilk yurt dışı ziyaretini perşembe günü Türkiye'ye yapacak
MasterChef yıldızları Tarsus Festivali’nde geleneksel tatlara modern dokunuş yaptı MasterChef yıldızları Tarsus Festivali'nde geleneksel tatlara modern dokunuş yaptı
Miss Universe Türkiye Ceren Arslan siyahlara büründü, Atatürk’ün portresiyle yürüdü Miss Universe Türkiye Ceren Arslan siyahlara büründü, Atatürk'ün portresiyle yürüdü
Jess Molho ve Zeynep Molho davasında sürpriz tanıklar Melek Baykal ve Deniz Akkaya mahkemede Jess Molho ve Zeynep Molho davasında sürpriz tanıklar! Melek Baykal ve Deniz Akkaya mahkemede
Gastronomide yeni trend: Yenilebilir çiçekler gündemde Gastronomide yeni trend: Yenilebilir çiçekler gündemde
’Yüzyılın Konut Projesi’ne başvuru yapmak isteyenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru yapmak isteyenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu
İngiltere’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası

12:04
Kastamonu’da annesiyle birlikte 9 gün önce kaybolan 5 yaşındaki Osman ölü bulundu
Kastamonu'da annesiyle birlikte 9 gün önce kaybolan 5 yaşındaki Osman ölü bulundu
12:02
10 Kasım’da canlı yayında horon tepen Alişan’dan eleştirilere videolu yanıt
10 Kasım'da canlı yayında horon tepen Alişan'dan eleştirilere videolu yanıt
11:36
Bahçeli’nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı
11:15
Kapalıçarşı’da kara para aklama operasyonu 76 şüpheli gözaltına alındı
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı
11:06
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı
10:49
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı
10:40
Bahçeli, Kocaeli Valisi ve Kocaeli Müftüsü konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, Kocaeli Valisi ve Kocaeli Müftüsü konusunda tavrını belli etti
10:13
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2025 13:07:58. #7.13#
SON DAKİKA: Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.