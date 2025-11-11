Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, mahkeme binası yakınlarında intihar saldırısı sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Pakistan basınındaki haberlere göre, polisin yaptığı açıklamada, İslamabad'daki bölge mahkemesi binası yakınlarında patlama sesi duyulmasının ardından acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

PATLAMANIN İNTİHAR SALDIRISI OLDUĞU DOĞRULANDI

Güvenlik güçlerinin bölgeyi kordona almasından sonra polisin yaptığı açıklamada, patlamanın intihar saldırısı sonucu meydana geldiği doğrulandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını ifade etti. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.