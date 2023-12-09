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Ünlü aktör Ryan O'Neal hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ünlü aktör Ryan O'Neal hayatını kaybetti

ABD'li ünlü aktör Ryan O'Neal, 82 yaşında hayata veda etti. O'Neal, 1970 yılında Ali MacGraw ile başrolünü paylaştığı ve gişe rekorları kıran Love Story (Aşk Hikayesi) adlı filmle tanınmıştı.

09.12.2023 - 11:38,  Güncelleme: 14:11
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Ünlü aktör Ryan O'Neal'ın oğlu Patrick O'Neal, ABD yapımı Love Story filmiyle ünlenen ve filmdeki rolüyle Oscar'a aday gösterilen yıldızın dün yaşamını yitirdiğini duyurdu.

"O BİR HOLLYWOOD EFSANESİ"

Patrick O'Neal açıklamasında "Bu şimdiye kadar söylemek zorunda kaldığım en zor şey ama işte söylüyorum. Babam bugün, onu destekleyen ve bizim gibi seven sevgi dolu ekibinin yanında huzur içinde vefat etti" dedi. Babasının Love Story filmiyle uluslararası bir film yıldızı olduğunu belirten Patrick O'Neal, yine babasını "O bir Hollywood efsanesidir" ifadeleriyle nitelendirdi.

Ünlü aktör Ryan O'Neal hayatını kaybetti

Ryan O'Neal ayrıca Uzaktaki Köprü (A Bridge Too Far) filminde Sean Connery, Anthony Hopkins ve Laurence Olivier gibi ünlü yıldızlarla birlikte oynamıştı. Ali MacGraw ile birlikte başrolünü paylaştığı Love Story filmi 1971 yılında Türkiye'de sinemalarda gösterime girmiş ve birçok ülkede olduğu gibi gişe rekorları kırmıştı.

Ünlü aktör Ryan O'Neal hayatını kaybetti
Ünlü aktör Ryan O'Neal hayatını kaybetti
Ünlü aktör Ryan O'Neal hayatını kaybetti
Ünlü aktör Ryan O'Neal hayatını kaybetti
Ünlü aktör Ryan O\'Neal hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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SON DAKİKA: Ünlü aktör Ryan O'Neal hayatını kaybetti - Son Dakika
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