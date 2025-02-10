Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünya

Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

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Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir bir süredir tedavi gördüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'daki hastanede yaşamını yitirdi. Nadir, dünyanın önde gelen dev şirketlerinden Pollypeck'in başkanı ve sayılı zenginlerindeyken, zimmet suçundan İngiltere'de 10 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra servetini kaybetmişti.

10.02.2025 07:07  Güncelleme: 07:44
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Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir, bir süredir tedavi gördüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki özel bir hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 83 yaşındaki Asil Nadir'in ölüm haberini eşi Nur Nadir, sosyal medya hesaplarından duyurdu.

KKTC BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL'DEN TAZİYE MESAJI

İş insanı Asil Nadir'in yaşamını yitirmesinin ardından ardından KKTC Başbakanı Ünal Üstel, taziye mesajı yayımladı. Üstel mesajında, "Asil Nadir'in vefatını öğrenmenin derin üzüntüsü içindeyim. İş dünyasında vizyonu, girişimciliği ve cesaretiyle büyük başarılara imza atan Asil Nadir, sadece ülkemizde değil, uluslararası arenada da önemli bir iz bırakmış, çalışkanlığı ve azmiyle birçok insana ilham vermiş değerli bir iş insanıydı.

Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

Kendi sınırlarını aşarak dünya çapında başarılar elde eden ve ekonomi, basın, medya, eğitim gibi birçok alanda katkılar sunan Asil Nadir, üretime, istihdama ve toplumsal gelişime verdiği destekle hatırlanacaktır. İş dünyasındaki liderliği ve yarattığı değerler, gelecek nesillere ilham olmaya devam edecektir. Kendisini saygı ve rahmetle anıyor, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

ASİL NADİR KİMDİR?

1 Mayıs 1941'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Lefke şehrinde doğan iş insanı Asil Nadir, 1960'lı yılların başında ailesi ile birlikte İngiltere'ye taşınarak burada tekstil sektörüne girdi. Bir dönem İngiltere'nin Polly Peck şirketinin hisselerini satın alan Nadir, bu şirket üzerinden gıda, elektronik ve hizmet alanlarında faaliyet gösterdi. Türkiye'de elektronik ve medya alanlarında yatırımları olan Asil Nadir, bir dönem Günaydın ve Güneş gazetelerini de satın almıştı. Nadir, dünyanın önde gelen dev şirketlerinden Pollypeck'in başkanı ve sayılı zenginlerindeyken, zimmet suçundan İngiltere'de 10 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra servetini kaybetmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir dönem en yüksek tirajlı gazetesi olan, Kıbrıs Gazetesi'ni de kurmuştu.

Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Emin çetiner:
    Adam o kadar zenginmiş doymamış zimmetine para geçirmiş hırs ve aç gözlülügündrn ellerindekinide kaybetmiş aç gözlülük işte böyle bi şey memurlarda aç amma maaşı devlet veriyor yoksa para hareketleri ellerinde olsa onlarda bu iş adamı gibi olurlar 17 22 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Çok söz yalansız, çok para haramsız olmaz... 29 1 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Hesap zaman 22 6 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    hesap zamanı 18 5 Yanıtla
  • Eşref Dadan:
    zenginlik burda değil gideceği yerde önemli burda zenginlik Allah katında takva önemli bu dünyada ne yaptı ahiret için ne yaptı ona bakmalı Allah rahmet eylesin 6 2 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Adamı kaçıncı sefere öldürüyorsunuz medyamızda aynı futbolumuz gibi felaketler zinciri malesef 3 1 Yanıtla
  • Fatma Sadıkoğlu:
    adam öleli kaç zaman oldu hayırdır ısıtıp ısıtıp insanların önüne niye koyuyorsunuz 1 1 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    Bu sefer ölümü kesin mi kaç gün önce öldü dediniz asıldız diye açıklama gelmişti 0 0 Yanıtla
  • Bülent Yılmaz:
    siz neredesiniz la adamın ölüm yıldönümü geldi 0 0 Yanıtla
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