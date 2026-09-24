Ünlü oyuncu Kevin Costner 32 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi

Hollywood yıldızı Kevin Costner, kendisinden 32 yaş küçük yaşam tarzı influencer’ı McKenna Wesley ile görüntülendi. 71 yaşındaki oyuncunun, 39 yaşındaki Wesley ile yaklaşık bir yıldır yakın ilişki içinde olduğu öne sürülürken, ikilinin birlikte görüntülenmesi magazin dünyasında yeniden gündem oldu.

İKİLİ YAKLAŞIK BİR YILDIR YAKIN

ABD basınında yer alan haberlere göre Costner ile Wesley, yaklaşık bir yıl önce Arizona'nın Scottsdale kentinde tanıştı. İkili ilk kez Ekim 2025'te, Costner’ın “Field of Dreams” filminin gösterimi sırasında birlikte görüntülenen ikilinin ortak noktalarından birinin ise golf tutkusu olduğu belirtiliyor.

SANTA BARBARA’DA BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

Costner ve Wesley Ağustos ayında California'daki Santa Barbara'da birlikte öğle yemeği yerken görüntülenirken Wesley'nin Costner'ın Santa Barbara ve Aspen'deki evlerine birden fazla kez konuk olduğu iddia edildi.

32 YAŞLIK FARK DİKKAT ÇEKTİ

39 yaşındaki McKenna Wesley, sosyal medyada “The Bubbly Blonde” adıyla tanınıyor. Moda, güzellik ve seyahat ağırlıklı içerikler üreten Wesley'nin Instagram'da 400 binden fazla takipçisi bulunuyor. Costner ile arasındaki 32 yıllık yaş farkı ise ikilinin birlikte görüntülenmesinin ardından magazin basınının en çok dikkat çektiği ayrıntılardan biri oldu.

İLİŞKİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPMADILAR

Costner ve Wesley'nin sevgili olup olmadığı konusunda ikiliden resmi bir açıklama gelmedi. Wesley'nin temsilcisi, kendisinin Costner ile ilişkisi hakkında yorum yapmak istemediğini belirtti.

COSTNER 2024’TE BOŞANDI

Kevin Costner, yaklaşık 18 yıllık evliliğinin ardından Christine Baumgartner ile 2024'te boşanmıştı. Oyuncunun özel hayatı, boşanmasının ardından farklı isimlerle görüntülenmesi nedeniyle sık sık magazin basınının gündemine geliyor.