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Ünlü oyuncu Selahattin Taşdöğen'den tepki çeken sözler: Filistin halkı bunu hak ediyor - Son Dakika

Ünlü oyuncu Selahattin Taşdöğen'den tepki çeken sözler: Filistin halkı bunu hak ediyor

Son Güncelleme: 22.10.2023 09:32

Usta oyuncu Selahattin Taşdöğen İsrail-Filistin arasında yaşanan savaşla ilgili tepki çeken sözlere imza attı. Taşdöğen ''Yaşanan katliamı kınıyorum, ama bu Filistin halkı, bu Araplar bunları hak ediyor. Sen kendi topraklarını İsraillilere sattın, mal sahibiyken kiracı oldun'' ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Selahattin Taşdöğen "Yaşanan katliamı kınıyorum, ama bu Filistin halkı, bu Araplar bunları hak ediyor. Sen kendi topraklarını İsraillilere sattın, mal sahibiyken kiracı oldun" sözleriyle tepki çekti.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

İsrail ordusu yıllarca olduğu gibi son 15 gündür de Gazze'yi aralıksız bombalıyor. 5 bine yakın insanın hayatını kaybettiği Gazze'ye 2 haftadır yemek, su ve yakıt da verilmiyor. Dünyada birçok insanın tepki gösterdiği İsrail-Filistin savaşıyla ilgili ünlü oyuncu Selahattin Taşdöğen'den şaşırtan bir açıklama geldi.

Ünlü oyuncu Selahattin Taşdöğen'den tepki çeken sözler: Filistin halkı bunu hak ediyor

"FİLİSTİN HALKI BUNU HAK EDİYOR"

Her gün onlarca masum insanın can verdiği savaşla ilgili bir sokak röportajında konuşan Taşdöğen, bir yandan İsrail'i kınadığını söylerken, bir yandan da Filistinlileri ve Arapları eleştirerek şunları ifadeleri kullandı:

"Yaşanan katliamı kınıyorum, ama bu Filistin halkı, bu Araplar bunları hak ediyor. Sen kendi topraklarını İsraillilere sattın, mal sahibiyken kiracı oldun. Her şey para değildir. Vatan, eğer kanını döktüysen vatandır. Bizim başımızda bir Atatürk vardı. Onların yok, keşke olabilseydi. Bütün Arap toplulukları nerede? Neden Filistin'e yardım etmiyorlar? Irkçı değilim, ama Araplardan nefret ederim. Allah oradakilerin yardımcısı olsun. Sokağa çıkıp da Mehmetçik Gazze'ye diyenler öncelikle buyursunlar, kendileri gitsinler. Orada bir savaşsınlar. Ki askere bile gitmiş değildirler. Ama beni ilgilendiren bir olay olursa, kanımın son damlasına kadar kendi ülkemde bayrağımı, toprağımı savunur, savaşırım."

Ünlü oyuncu Selahattin Taşdöğen'den tepki çeken sözler: Filistin halkı bunu hak ediyor

Selahattin Taşdöğen, Filistin, kiracı, İsrail, 3. Sayfa, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ünlü oyuncu Selahattin Taşdöğen'den tepki çeken sözler: Filistin halkı bunu hak ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Selahattin Taşdöğen'den tepki çeken sözler: Filistin halkı bunu hak ediyor - Son Dakika
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