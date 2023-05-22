Ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın enkaza dönen malikanesi havadan görüntülendi

"Benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" diyen imam kendini böyle savundu

Dünyaca ünlü uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar'ın Kolombiya'nın Guatape'deki La Manuela adı verilen malikanesi, havadan görüntülendi.

1990'LARIN SONUNDA ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Escobar'ın uyuşturucu imparatorluğunun ana merkezlerinden biri olarak gösterilen mülk, 1990'ların sonunda Kolombiya hükümeti tarafından uyuşturucu kaçakçılığını önleme çabalarının bir parçası olarak ele geçirildi.

MALİKANENİN KADERİ KARANLIK BİR HAL ALDI

Daha sonra, Escobar'ın mirasının tüm izlerini silmeye çalışan rakip uyuşturucu çetesi PEPES tarafından 1993 yılında yakılıp harap edilen malikanenin kaderi karanlık bir hal aldı.

GERİYE YALNIZCA BİRKAÇ DAĞINIK KALINTI KALDI

Harabe halindeki malikânenin eski ihtişamından sadece birkaç dağınık kalıntı görülebiliyor.