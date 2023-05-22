Ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın enkaza dönen malikanesi havadan görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın enkaza dönen malikanesi havadan görüntülendi

22.05.2023 11:54

Dünyaca ünlü uyuşturucu kaçakçısı Pablo Emilio Escobar Gaviria'nın Kolombiya'nın Guatape'deki La Manuela isimli malikanesi, havadan drone yardımıyla görüntülendi. 1990'ların sonunda Kolombiya hükümeti tarafından ele geçirilen malikane, Escobar'ın mirasının tüm izlerini silmeye çalışan bir uyuşturucu çetesi tarafından 1993 yılında yakılıp harap edilmişti.

Dünyaca ünlü uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar'ın Kolombiya'nın Guatape'deki La Manuela adı verilen malikanesi, havadan görüntülendi.

Pablo Escobar'ın malikanesi drone ile görüntülendi

1990'LARIN SONUNDA ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Escobar'ın uyuşturucu imparatorluğunun ana merkezlerinden biri olarak gösterilen mülk, 1990'ların sonunda Kolombiya hükümeti tarafından uyuşturucu kaçakçılığını önleme çabalarının bir parçası olarak ele geçirildi.

Pablo Escobar'ın malikanesi drone ile görüntülendi

MALİKANENİN KADERİ KARANLIK BİR HAL ALDI

Daha sonra, Escobar'ın mirasının tüm izlerini silmeye çalışan rakip uyuşturucu çetesi PEPES tarafından 1993 yılında yakılıp harap edilen malikanenin kaderi karanlık bir hal aldı.

Pablo Escobar'ın malikanesi drone ile görüntülendi

GERİYE YALNIZCA BİRKAÇ DAĞINIK KALINTI KALDI

Harabe halindeki malikânenin eski ihtişamından sadece birkaç dağınık kalıntı görülebiliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Pablo Escobar'ın harabeye dönen malikanesi drone ile görüntülendi Pablo Escobar'ın harabeye dönen malikanesi drone ile görüntülendi

Kolombiya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın enkaza dönen malikanesi havadan görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
11:50 Ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın enkaza dönen malikanesi havadan görüntülendi
11:43 Usta oyuncu Menderes Samancılar tekrar Yalı Çapkını dizisine dönüyor
11:42 Süper Lig'de küme düşen Ümraniyespor'un paylaşımını milyonlarca kişi izledi
11:39 Menderes Samancılar, Yalı Çapkını dizisine geri dönüyor
11:39 Sinan Oğan kimi tercih edecek? Paylaşımındaki o ifade "Erdoğan'a destek verecek" şeklinde yorumlandı
11:35 Pablo Escobar'ın harabeye dönen malikanesi drone ile görüntülendi
11:29 Herkes Süper Lig'e veda eden Ümraniyespor'un paylaşımını konuşuyor! Milyonlarca kişi izledi
11:23 Cuma hutbesinde "Benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" diyen imamın savunması: Provakatif eylem yapma peşinde değiliz
11:21 Sloven ortasaha futbolcusu Miha Zacj, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile görüşme halinde
11:19 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tatil ile ilgili konuştu: Okullar 16 Haziran'da kapanacak herhangi bir uzatma yapmadık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2023 12:03:39. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın enkaza dönen malikanesi havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement